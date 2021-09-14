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(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor - Son Dakika

(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor

14.09.2021 12:40

- (Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor Sultanbeyli'de yaşayan şampiyon kick boksçu Mehmet Zeki Kaya, İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ikinci kez kupayı kazanmak için hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

- (Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yaşayan şampiyon kick boksçu Mehmet Zeki Kaya, İtalya'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ikinci kez kupayı kazanmak için hazırlıklarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Şampiyon sporcu, hazırlıklarını ve planlarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Daha önce İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda birincilik elde ederek, Türkiye'ye gurur yaşatan kick boksçu Mehmet Zeki Kaya, İtalya'da tekrar dünya şampiyonu olabilmek için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sultanbeyli'de yaşayan Kaya, korona virüs nedeniyle 1 yıl ertelenen şampiyonada tekrar şampiyonluk elde etmek için iki yıldır hazırlandığını belirtti.

Hazırlıkları hakkında bilgi veren Kaya, "A Milli sporcuyum kick boksta. Daha önce Türkiye şampiyonluğu, dünya kupası şampiyonluğu ve Avrupa kupası şampiyonluğu yaşadım. Şimdiki hedefim ise 15-24 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan Büyükler Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olabilmek. Daha önce bu görmüş olduğunuz dünya kupasını kazandım İtalya'da. Şimdiki hedefim İtalya'da tekrardan dünya şampiyonu olabilmek. Yaklaşık iki senedir bunun için çalışıyorum. Pandemiden dolayı bir sene ertelenmişti turnuvalar. Bu yüzden iki senedir bu müsabakaya hazırlanıyorum. Hedefim dünya şampiyonu olabilmek. Bunun için düzenli çalışıyorum. Haftanın altı günü antrenmanlarımı gerçekleştiriyorum. Selahattin Aydın hocam yardımcı oluyor. Kendisi antrenörüm. Güç ve kondisyon antrenmanlarımı da Keremcan Karaca hocam yardımcı oluyor. Ben bu spora başladığım zaman 8 yaşındaydım. Şu an 23 yaşındayım. 15 senedir bu sporu yapıyorum yani. Sabah hangi antrenmanın varsa koşu veya güç antrenmanım onu gerçekleştiriyorum, yaklaşık bir buçuk saat sürüyor. Zihinsel antrenmanlar gerçekleştiriyorum. Çok dövüş müsabakaları izliyorum. Egzersizler gerçekleştiriyorum evde kendi imkanlarımla. Bu spor için aslında ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum" dedi.

Kaya, aynı zamanda kick boks sporcusu Gökhan Saki'yi dünya çapında rol model aldığını ifade etti.

(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor
(Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor

Dünya Şampiyonası, Mehmet Zeki, Kick Boks, İtalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: (Özel haber) Şampiyon kick boksçu, İtalya'da ikinci kez kupa kaldırmak için hazırlanıyor - Son Dakika
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