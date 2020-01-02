(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu:

Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, TFF 1. Lig'in ilk yarısında hedefleri puana ulaştıklarını belirterek, "Keçiörengücü'nün play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici" dedi.



TFF 1. Ligin ilk yarısını 28 puan ile 3. sırada kapatan Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Tahiroğlu, ligin ilk yarısında hedefledikleri puana ulaştıklarını belirtirken, transfer sezonu için ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.



Sezonun ilk yarısında hedefledikleri puana ulaştıklarını dile getiren Başkan Sedat Tahiroğlu, "İlk yarı zorlu bir süreçti. Sezon başında hocamız ve yönetimimizin belirlediği 28-29 puan hedefini tutturduk. Bazı maçları son dakikalarda verdik. İstanbulspor, Eskişehirspor ve Hatayspor maçlarında puan kaybetmeseydik 33-34 puan ile ilk yarıyı bitirebilirdik. Ama gerçekten yarıştığımız takımlar maddi anlamda bizden çok çok üstünler. Yakaladığımız puan ile ligi onlardan çok iyi noktada, 3. sırada bitirdik. Devre arasında yapacağımız takviyelerle play-off'u yada üst sıraları zorlayacağız. Olmaz ise neden olmadı demeyeceğiz. Hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Ligi tanıyarak ilerleyen yıllarda da şampiyonluğa oynamak" diye konuştu.



"3 transfer ile sezonu kapatmak istiyoruz"



Ligin ikinci yarısı için transfer hazırlıklarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan Tahiroğlu, "İsimleri bizde kalsın ama şu an için bir kenar oyuncusu ile kiralık olarak, forvet için bir yerli olmak üzere yurt içi ve yurt dışından 2 yabancı futbolcu ile görüşüyoruz. Anlaşma sağlanırsa onlarda kampa katılacak. Genç bir stoper almayı düşünüyoruz. İstediğimiz transferleri gerçekleştirebilirsek 3 transfer ile sezonu kapatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.



"Lige yeni çıkmış bir takımın play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici"



Keçiörengücü'nün lige yeni çıkmasına rağmen iyi bir noktada olduğunu dile getiren Başkan Tahiroğlu, sözlerine şöyle devam etti:



"İkinci yarıda takımımızı play-off içinde tutmaya çalışacağız. İstediğimizi yapabilirsek bunun bize maddi ve manevi anlamda getirisi olacak. Maddi anlamda konuşursak futbolcularımıza teklifler olacak. Manevi olarak bu sezon lige yeni çıkmış bir takımın play-off ve şampiyonluk yarışı içerisinde olması haz verici. İnşallah Rabbim izin verirse ilk yarıda topladığımız puan ortada. İkinci yarıda da hedeflediğimiz puana ulaşabilirsek şampiyonluğun ortak adaylarından birisi olacağız. İmkanlar sağlayan insanlarımıza, büyükşehir belediyesine ve Keçiören Belediyesine teşekkür ediyorum."



"Hocalarımız maalesef puan kaybettiklerinde zemine serzenişte bulunuyor"



Aktepe Stadı'nın zemininin FIFA standartlarında olduğunu özellikle vurgulayan Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Hatayspor geldi bizi burada yendi. Ümraniyespor maçı ilk yarıda 3-0 yada 4-0 bitebilirdi. Maçın ikinci yarısında onlar bizi yenebilirdi. Akhisarspor maçı 1-1 bitebilirdi. Onlar da biz de kazanabilirdik. Altınordu ile oynadığımız maçı 2-1 yendik ama Altınordu'nun burada oynadığı futbolu ben hiçbir yerde görmedim. O kadar mükemmel oynadılar fakat kazanamadılar. Futbol bu. Bazen iyi oynar kazanamazsın, bazen kötü oynar kazanırsın. Ama hocalarımız maalesef puan kaybettiklerinde zemine serzenişte bulunuyor. Onlar burada bir kere maç yapıyorlar. Ben bu sahada hazırlanıp gidip normal sahada maç yapıyorum. Örneğin takımımız burada hazırlanıp Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yendi. A Milli Futbol Takımı, Andorra maçını sentetik sahada yaptı. Bu tamamen bir şeylerin altına sığınma nedeni. Zemin FIFA'nın ve federasyonun şartlarına uygun" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA