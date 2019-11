(Özel Haber) Sedat Tahiroğlu:

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Şampiyonluk zor gibi gözükse de Play Off'a kalıp bir başarı elde edebiliriz" dedi.



TFF 1. Lig'e bu sezon yeni çıkmasına rağmen adından söz ettiren Keçiörengücü'nde Başkan Sedat Tahiroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını cevapladı. Başkan Tahiroğlu, "Şu zamana kadar 18 puan topladık ve iyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullanırken, kulüp olarak altyapı ve amatör branşlarda bulunan gençlerden sadece sporcu değil, devletine, milletine ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.



"Bu lig diğer liglere göre daha zor"



Keçiörengücü'nde yaklaşık 13 yıldır kulüp başkanlığı yaptığını belirten Tahiroğlu, "Bu süreçte 3. ve 2. Lig'in ardından şu an 1. Lig'deyiz. Bu lig diğer liglere göre daha zor. Başarılı olmak ve yabancı kontenjanından dolayı bir şeyler yapmak zor. Ekonomik imkanlarda çok önemli. Bu sezon gelirlerimize göre giderlerimizi ayarladık. Şu zamana kadar 18 puan topladık ve iyi gidiyoruz. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk zor gibi gözükse de Play Off'a kalıp bir başarı elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.



"Gelirimize göre giderimizi düzenlediğimiz için ne devlete ne de futbolcuya borcum olmadı"



Liglerde birçok kulübün ekonomik problemler yaşamasına karşın hiçbir oyuncuya borcu olmadığını vurgulayan Başkan Tahiroğlu, şöyle devam etti:



"Biz kulüp olarak ayağımızı yorganımıza göre uzattığımız için bir sıkıntımız yok. Gelirimize göre giderimizi düzenlediğimiz için bir sorunumuz olmadı. 13 yıldır kulüp başkanıyım. Ne devlete ne de futbolcuya borcum olmadı. Bu sebepten ne bir kurumla ne de bir futbolcuyla alacak verecek davasına girmedim. Bunun bir sebebi de altyapıya önem vermemiz ve altyapıdan çıkan futbolculara bakmamız. Fazlaca dikkat edip doğru futbolcuyu almamız. Bu noktada hocamız ve teknik heyetimizde çok önemli. Serkan Özbalta hocamız kulübümüzde 8 sene boyunca menajerlik yaptı. Yaklaşık 2-3 yıldır teknik patronumuz. Onun bu başarıda çok büyük bir etkisi var. Tamamen sisteme dayalı bir futbol oynanıyor. Birisi gidip, başka biri geldiğinde bu sisteme uymak zorunda. Sistem içinde kaldığınızda başarı geliyor. Her şey maddiyat değil. Maddiyata dayalı olsaydı Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlar her sezon şampiyon olurdu. ya da 2. Lig'den çıktığımız sezonda grubumuzda büyük camialar olmasına rağmen, onların harcamış olduğu paraların çok çok altına yaptığımız harcama ile başarı elde ettik. İnşallah bu senede aynı politikayı devam ettireceğiz."



"Sentetik saha bir avantaj olsaydı takım her sezon bir lig çıkar ve şu an Süper Lig'de oynardık"



Keçiörengücü'nün Aktepe Stadı'nda oynadığı lig maçlarında uzun zamandır yenilmemesi hakkında da konuşan Başkan Sedat Tahiroğlu, "İnşallah bundan sonrada hiç kaybetmeyiz. Bazı rakiplerimiz bizim bu başarımızı sentetik zemine bağlıyorlar. Fakat kulüp başkanlığım süresince burası 13 yıldır sentetik saha. Bu takım bu ligden 2. ve 3. Lig'e düştü. 3. Lig'de 7 sezon uğraştı ligden çıkmaya. Eğer sentetik saha bir avantaj olsaydı takım her sezon bir lig çıkar ve şu an Süper Lig'de oynardık. Her takımın iç saha avantajı olduğu için biz de o avantajı kullanıyoruz. Gelen takımlara karşı güzel oynayarak yeniyoruz ya da berabere kalıyoruz. Bu sentetik sahaya bağlı bir şey değil. Bursaspor'da bu sezon iç sahada hiç maç kaybetmedi. Süper Lig'de çoğu takım kendi evinde kolay kolay maç kaybetmiyor. Bu avantaj her takımda oluyor. Bizim de taraftarımız var ve bu bize de iç saha avantajı sağlıyor. Çünkü takımımız burada hem maç hem idman yapıyorlar. Ben başarıyı buna bağlıyorum" şeklinde konuştu.



"Niyetimiz Türkiye Kupası'nda final oynamak"



Tahiroğlu, Türkiye Kupası'yla ilgili de konuşarak, "Amacımız Yeni Malatyayaspor'u eleyip bir üst tura çıkmak. Niyetimiz Türkiye Kupası'nda final oynamak. Keçiörengücü olarak ilkleri yapmaya çalışıyoruz" dedi.



"Amacımız devletine, milletine ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmek"



Keçiörengücü Spor Kulübü'nün altyapı ve amatör branşlarına da değinen Sedat Tahiroğlu, "Bu sezon zaman kısıtlı olduğu için Akademi Ligi'ne katılamadık. Ama gelecek sezon bu lige katılıp altyapımıza daha çok önem vereceğiz. Altyapıdan daha fazla futbolcu çıkartmaya çalışacağız. Altyapı futbol takımları haricinde amatör branşlarımızda mevcut. Burada 1500'e yakın sporcu kardeşimiz var ve hiçbirinden ücret alınmıyor. Amacımız sadece futbolcu, tekvandocu veya karateci yetiştirmek değil, devletine, milletine ve manevi değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmek. Bunun için devletimizin kurumları ile görüşüyoruz. Belediyelerimizle, gençlik spor ile yardımları olabilir diye görüşmek istiyoruz. Yardımcı olsalar da olmasalar da teşekkür ederiz" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ANKARA