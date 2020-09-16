(Özel haber) Selçuk Aydın, Boks Federasyonu başkanlığı için iddialı konuştu - Son Dakika

(Özel haber) Selçuk Aydın, Boks Federasyonu başkanlığı için iddialı konuştu

Kıtalararası ve Avrupa Orta Sıklet eski boks şampiyonu Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıklayarak, "Bugüne kadar asla bir boksör, boks federasyonu başkanlığı yapmadı; Ben ilk olmak istiyorum" dedi.

(Özel haber) Selçuk Aydın, Boks Federasyonu başkanlığı için iddialı konuştu, System.String[]

Kıtalararası ve Avrupa Orta Sıklet eski boks şampiyonu Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu başkanlığı için adaylığını açıklayarak, "Bugüne kadar asla bir boksör, boks federasyonu başkanlığı yapmadı; Ben ilk olmak istiyorum" dedi.

Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına adaylığı hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Selçuk Aydın, Türk sporcularına, Türk boksörlerine layık oldukları ortamları hazırlamak, onları en iyi şekilde motive etmek ve uluslararası arenada Türkiye'ye olimpiyat şampiyonluğu kazandırmak amacıyla bu yola çıktığını söyledi. Aydın, "Türkiye Boks Federasyonu başkan adaylığımız sürecinde 81 vilayetin hepsine az da olsa bir ziyaretlerde bulunmaya çalışıyoruz. Hedefimiz Türkiye boks camiasının kenetlenerek bir aile olmasını sağlamak. Camiamızın içerisinden yetişmiş birisi olarak beklentileri, eksiklikleri, ihtiyaç olan her şeyi çok iyi bilen birisiyim. Bunu karşılamak için ben ve çalışma arkadaşlarım canla başla mücadeleye devam ediyoruz. Pandemi süreci tabi Türkiye'de birçok durumu olumsuz etkiledi. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Seçim sürecimiz biraz muallakta kaldı. Ancak biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah seçim tarihimiz belli olduğu taktirde yine tempoyu arttırarak delegelerimizin ziyaretlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seçimi de inşallah başarılı sonuçla tamamlayarak Türk boksunda çok daha büyük başarılar kazanmayı camiamızı çok daha iyi ortamlarda hizmet etmelerini sağlamaya hedefliyoruz. İnşallah bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

"Boksa karşı oluşan bu olumsuz algıyı da kırmak amacındayız"

"Bugüne kadar asla bir boksör camiamızda boks federasyonu başkanlığı yapmadı, en azından bir ilki başaracağız" diyen Aydın, "Şu anda mevcut sisteme karşı bir tepki olduğu için fazlaca teveccüh alıyoruz. Boksun içerisinden gelen birisi olduğum için camiamızın daha da bir heyecanlı olduğunu gözlemliyorum. Bugüne kadar camiamızın içinden gelen aktif bir sporcumuzu aday çıkartamamıştık. Çünkü bir şekilde şartlar olgunlaşmamıştı. Biz bir şekilde şartları ve zemini hazırlayarak bu sürece aday olduk. Boksu seven birisi olarak sadece tek bir temennimiz var. Türk sporcularına, Türk boksörlerine layık oldukları ortamları hazırlamak onları en iyi şekilde motive etmek ve uluslararası arenada ülkemize bir olimpiyat şampiyonluğu kazandırmak amacıyla bu yola çıktık. Boksörlere karşı maalesef ciddi bir algı var. Olumsuz yönde bir algı var. Biz boksörler olarak eğitimli insanlarız. Dünyanın en asil sporunu icra ediyoruz. Bu manada boksa karşı oluşan bu olumsuz algıyı da kırmak amacındayız. Bugüne kadar asla bir boksör bizim camiamızda boks federasyonu başkanlığı yapmadı. En azından bir ilki başaracağız. 35 yıldır bizde seçimle bu süreç değişmedi. 35 sene önce federasyon başkanımız atama ile olmuştu. 22 yıl devam eden süreçten sonra yerine birisini gösterdi ve mevcut başkan da halen daha devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Seçimlerde yolsuzluklar yapıldı"

Türkiye Boks Federasyonu seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı için görevden alınan noterlerin olduğunu ancak seçimlerin iptal edilmediğini dile getiren Aydın, "Bir şekilde bu seçim sürecinde de oluşan haksızlıklar var. Siyasi büyüklerimizin, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün bu konuya el atması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Boks Federasyonu'na bağlı 700'ün üzerinde boks kulübü var. Resmiyette Türkiye Şampiyonası'na en fazla katılım 39 ilde olmuş. Bir şekilde bunları aktif tutarak oy için kullanıyorlar. Tabi bu delegeleri 300 ile sınırlandırıyorlar. 300 ile sınırlandırılan delegelerle noter huzurunda yapılıyor. Daha önce bu konuda görevden alınmış noterler var. Kura çekiminde usulsüzlük yaptıkları için görevden alındılar. Ancak federasyon seçimleri iptal edilmedi. Bu şekilde yolsuzluklar yapıldı. Biz bunu eğer başarırsak 35 yıl üzerine ilk defa seçimle Türkiye Boks Federasyonunu kazanan kişi olacağız. Böyle de bir önem arz ediyor. İnsanlar bize güveniyor ve inanıyorlar. Bizde inşallah güvenenlerin güvenini boşa çıkartmayacağız. Canla başla mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"Spora 10 yaşında başladım; pes etmedim"

Bokstaki en önemli faktörünün azim ve inanç olduğunu belirten Aydın, "Spora 10 yaşında başladım. O zaman birçok şey hayalden ibaretti. Ancak hayalleri gerçekleştirebilmek için en başta başarıya inanmak gerekiyor. O zamanlar azimli bir çocuktum. Bugünde azimli bir insanım, mücadeleciyim. Bugün gelinen noktada benim buraya taşıyan en önemli faktör sadece azim ve inançtı. Pes etmedim. Kardeşim ile beraber spora başladık. Kardeşim benim kadar bu yükü taşımadı. Ancak hep işin içerisindeydi. Ben daha azimli davrandım. Zorluklar herşeyde olduğu gibi sporda da var. O zorluklara göğüs gerdiğimiz için pes etmediğimiz için mücadeleci yapımı ortaya koyduğum için bugün buradayım. 10 yaşım itibariyle Türk boks tarihinde iz bırakmış bir sporcu olmayı Allah bana nasip etti. Bugün gelinen noktada da çok gururluyum. Türkiye Boks Federasyonu başkan adayıyım. İnandıktan sonra başarılmayacak hiçbir şey yok. Genç arkadaşlara özellikle tavsiyem pes etmesinler. Pes ederseniz kaybedersiniz. Hayatın gerçeği bu. Mücadeleye devam etsinler" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Selçuk Aydın, Türkiye, Aydın, Boks, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Selçuk Aydın, Boks Federasyonu başkanlığı için iddialı konuştu - Son Dakika Spor

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