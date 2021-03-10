(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu - Son Dakika

(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu

10.03.2021 10:19

- (Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu Yanlış iğne sonucu bir ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, uzun yıllar top koşturduğu ampute futboluna kendi kulübü ile katılmaya hazırlanıyor Zonguldak'ta 3 yaşında yanlış iğne ile sol ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, futbol...

- (Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu

Yanlış iğne sonucu bir ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, uzun yıllar top koşturduğu ampute futboluna kendi kulübü ile katılmaya hazırlanıyor

GAZİANTEP - Zonguldak'ta 3 yaşında yanlış iğne ile sol ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, futbol aşkı nedeniyle engelleri tek tek aştı. Döngelli, "Ayağın yok, sen yapamazsın" diyenlere inat başladığı ampute futbolda sonunda kendi kulübünü kurdu.

Memleketi Zonguldak'ta yaşarken 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalıkla köyde ailesi tarafından yapılan iğne sonucu bir ayağını kaybeden Hüseyin Döngelli, hayata çok sevdiği futbol ile tutundu. Çevresindeki insanların, 'senin bir ayağın var topla ne işin var' diyerek vazgeçirmeye çalışmalarına karşı gelen Döngelli, tüm engellere ve zorluklara rağmen pes etmedi. Ankara Yeni Mahalle, Samsun, Gaziantep Şehitkamil, Buca Belediyespor, Başakşehir, Batman Belediyespor, Gaziantep Engelliler, Adana Kozanspor, Sakarya Ampute takımlarında çok sevdiği futbol hayatını yıllarca sürdüren Döngelli, 2 yıl önce ise yerleştiği Gaziantep'te kendi kulübünü kurdu.

Ayağını kaybetmesinin hayata pozitif bakmasının önüne geçmediğini belirten Hüseyin Döngelli, "3 yaşında rahatsızlanmışım, ateş basmış bana köyde. O zaman cahillik mi desem nasıl anlatsam o vakit bana bir iğne vurmuşlar, o iğneden sonra ayağımı kaybettim. Ben kendimle barışığım, hayata pozitif bakan bir insanım. Futbolu çok seviyorum. Küçük yaştan beri futbol peşindeyim bu uğurda ayağımda kırıldı, sakatlık da yaşadım. Bu dönemde bana birçok kişi 'sen ne yapıyorsun böyle, geç evinde otur, senin bir ayağın var topla ne işin var' dediler. Ben de bunları hep tersledim ve futbol peşinde hayata tutundum" dedi.

Çoğu engeli arkadaşının ampute futbolla kendini aştığını kaydeden Döngelli, "Önceden evden çıkamıyorduk, biri bir şey der, ayağın böyle düşersin diyorlardı ama böyle değil. Hayat güzel yaşamaya değer. Bizim yeter ki beynimizde özürlülük omasın. Hayalimdi kulüp kurmak ama bu memleketimiz Zonguldak'ta olmadı, orada engelli arkadaş pek fazla bulamadık futbol için. Bir de destek bulamadık. Gaziantep'te arkadaşlarla bir araya geldik ve kulübümüzü kurduk" diye konuştu.

Gaziantep'e Zonguldaklı sponsor

2019 yılında kurduğu Gaziantep Ampute Kulübü ile tüm engellere rağmen Türkiye İkinci Ligi'nde çok sevdiği futbola devam eden Hüseyin Döngelli, takımına sponsor arayışında ise hemşehrisi bir işadamının desteği ile yüzü güldü. İstanbul Tuzla'da faaliyette bulunan Zonguldaklı işadamı Ziya Öncan, Döngelli'nin Gaziantep'ten yaptığı yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Öncan, Gaziantep Ampute Futbol Takımı'na sponsor oldu.

Gaziantepli iş dünyasına da seslenen Döngelli, Deplasmanlı Lig'de mücadele eden takımın destek olunması halinde neler yapabileceğini önce bölgeye ve ülkeye ardından ise tüm dünyaya gösterme hedefinde olduklarını kaydetti.

Pandemiden dolayı 2020-21 sezonunda oynayamadıklarını belirten Döngelli, 2021-22 sezonu için de hazır olduklarını kaydetti.

(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu
(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu
(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu
(Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu

Gaziantep, Zonguldak, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak Otomobile çarpmamak için ani manevra yapan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği pul skandalında IKBY'den geri adım İçişleri Bakanlığı'ndan Fazilet durağı için İmamoğlu hakkında soruşturma izni İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı
Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Mart günü koronavirüs nedeniyle 67 kişi vefat etti, 14 bin 556 yeni vaka tespit edildi         
20:53
Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı         
20:29
Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi Obradovic, Real Madrid yönetiminin radarına girdi         
20:05
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var         
17:23
Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı         
15:59
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 21:20:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Sen yapamazsın dediler, şimdi kendi kulübünü kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei