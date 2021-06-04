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(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: "Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim" - Son Dakika

(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: "Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim"

04.06.2021 12:02

- (Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: "Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim" Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi kendisine hedef olarak belirlediğini söyledi.

- (Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: "Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim"

İSTANBUL - Avrupa ve dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi kendisine hedef olarak belirlediğini söyledi.

Milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, geride kalan Avrupa şampiyonası ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki hedeflerine dair İHA'ya konuştu.

"Final maçında istediğim performansı sergileyemedim"

Şampiyonluğa ulaştığı Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nı değerlendiren milli sporcu, " Hırvatistan'daki Avrupa şampiyonasında bir hafta öncesinde ben yenildiğim rakibimi grup finalinde yendim. Portekiz'de yenilmiştim ve içimde uhde kalmıştı. Grup finalinde karşılaştık. Onu kazandım. Gerçekten kaliteli bir sporcu. Yani performansımı açıkçası elemelerde çok beğendim ama final maçında istediğim performansı sergileyemedim. Bu biraz burukluk oluşturdu bende" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Tokyo'nun ev sahipliğinde 23 Temmuz-8 Ağustos'ta düzenlenecek olimpiyat oyunlarındaki hedeflerinden bahseden Serap Özçelik Arapoğlu, "'Ben orada çıkacağım, birinci olacağım' tarzında bir yorum yapamıyorum. Çünkü bizdeki reaksiyon hatayı affetmiyor. Yani senin yapmış olduğun en ufak bir hata sonucu belirliyor. O yüzden önemli olan o gün senin günün mü, performansın nasıl olacak? Stres ve kaygı yönetiminin üstesinden gelebilecek misin? Yani oradaki müsabakadaki her şey aslında bir bütün olarak sonuçlanacak. Dediğim gibi biz 3-4 senedir bu olimpiyatlar için kota müsabakalarına giriyoruz. İlk hedefim kota alabilmekti. Allah'a şükür şimdi bunu gerçekleştirdim. Şimdi sırada tek bir hedef kaldı. Olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek ve orada çok güzel bir performans ortaya koyabilmek. Umarım bu gücü kendimde bulabilirim ve orda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim" açıklamasında bulundu.

"İnsanın kafasındaki düşünceler sonucu belirliyor"

Genç sporculara da tavsiyelerde bulunan başarılı karateci, "Ben arkadaşlarımın nasıl çalıştığını görüyorum. Gerçekten herkes çok emek veriyor ama herkes aynı başarıyı elde etmiyor. Baktığınız zaman sürekli bir aradayız. Aynı müsabakalara katılıyoruz. Ama oraya çıktığı zaman insanın kafasındaki düşünceler aslında bence sonucu belirliyor. O yüzden senin ilk düşüncenin şu olması gerekiyor; 'Antrenmanda yaptığının en iyisini müsabakaya yansıtabilmek'. Genelde tavsiyem bu şekil. Çünkü çok düşündüğün zaman, kafanda çok kurguladığın zaman yapacağın şeyi de yapamıyorsun. Ben bunu kendi yaşamımdan deneyimledim. Mesela dünya şampiyonasında Japon rakibimi gözümde çok büyütmüştüm, kafamda sürekli kurmuştum. İnanın maça çıktım, hiçbir şey yapamadım. Neden? Çünkü o stres kaybı beni geriye çekti. Ama bir ay sonrasında çıktım tekrardan çok rahattım. 6-0'lık bir skorla yenmiştim. Dediğim gibi önemli olan senin düşünce tarzın, yaptığın antrenmana güvenmen ve yaptığın en iyisini müsabakada yapabilmen" şeklinde konuştu.

(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim
(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim
(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim
(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim
(Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim

Serap Özçelik, Olimpiyat, Tokyo, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Serap Özçelik Arapoğlu: 'Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim' - Son Dakika Spor


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