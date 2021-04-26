- (Özel haber) Serdar Avcı: "Dünya şampiyonu olup İstiklal Marşı'mızı okutacağız"

Boksör Serdar Avcı:

"Bu maçtan sonra WBC'nin kemerine oynayacağım"

İSTANBUL - Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluk maçına çıkacak olan boksör Serdar Avcı, 19 Mayıs'ta Gürcü rakibi Zaal Kvezereli'yi yenip İstiklal Marşı'nı Ukrayna'da okutacaklarını ifade ederken, bu maçın ardından Dünya Boks Konseyi'nde kemer maçına çıkacağını söyledi.

Yarı Ağır Sıklet Dünya Şampiyonluk unvan maçına çıkacak olan boksör Serdar Avcı, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs'ta Ukrayna Kiev'de rakibi Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile ringe çıkacağını belirten Avcı, "Rakip İngiltere'de yaşıyor ve Gürcü asıllı. 7 maç yapmış, 7 kere kazanmış, nakavt oranı yüzde 90. Kendisini hiç izlemedim ama kendime inanıyorum. Hazırlıklarım iyi geçiyor, ekibim çok iyi. Buradan Osman Demirtaş'a ve Vedat Keskin'e teşekkür ediyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Kamplar yaptık. Son kampımız Ukrayna'da olacak. Bu son antrenmanlarımız. O kamptan sonra maça hazırlanacağım iki gün konsantrasyon ve ondan sonra ring zamanı. Kilomu ayarladım, kilo düştüm daha da düşeceğim. 9-10 kiloya yakın düşeceğim. Bu kemeri ülkeme getirmeyi çok istiyorum. Bundan sonra durmayacağız, bütün büyük federasyonlarda savaşımızı sürdüreceğiz. Elimizden geleni yapıp şampiyon olup İstiklal Marşımızı okutacağız. Güzel yanı maç 19 Mayıs'a denk geliyor. Bizim için iki bayram olacak maçı kazanırsak. Bu maç 13 Şubat'taydı, rakibim Amerika'dan gelecekti ancak korona virüs testi pozitif olduğu için gelemedi. Maç ertelendi. Kendisi benimle 2 ay içerisinde maç yapmak istemedi ve ceza aldı. Kemer ondan alındı ve boşa düştü. Başka bir rakiple kendim çıkacağım ama federasyonun söylediği 3 rakipten birisini seçecektik, bunu seçtim. İnşallah kazanacağız" dedi.

"Bu maçtan sonra WBC'nin kemerine oynayacağım"

Gürcü boksör Zaal Kvezereli ile maçının 12 raunt süreceğini söyleyen Avcı, "Ağır kilolarda 12 raunt sürmesi zor. İkimizden biri düşecektir. Ben kendime inanıyorum, onu nakavt edeceğim. Maç 8. raundu görmez. Pandemi bizleri de etkiledi. Seyircileri almadan belli başlı seyircilerle olacak. Ukrayna'da test olmadan kimse içeri girmeyecek. Sporcuları dışarı çıkartmayacaklar. 2021 yılı tüm dünya için kötü geçti. Düzeleceğini umut ediyoruz. Bakanımız da olumlu konuşuyor. Bizler de hassasiyet göstermeliyiz. Bu maçtan sonra dünyanın en büyük organizasyonlarından olan WBC'nin kemerine oynayacağım. Bunu da ilk kez İHA'ya söylüyorum. Çok önemli bir isme karşı mücadele edeceğim bu maçı kazanırsam. Bu kariyerin üstüne daha büyük kariyer koyacağız. Bu dünya şampiyonluk kemeri büyük bir gurur. 53 kanaldan canlı yayınlayacak maç. Tüm dünya merakla bekliyor. Burada sürpriz isimler olacak. Bizim gecemizde Intercontinental kemeri şampiyonu Arda Avcı dövüşecek. Fethiye'den bir kardeşimiz var Kubilay Alcu gecede olacak. Kadın boksunda ilk ve tek namağlup Türk kadın profesyonel boksör unvanına sahip olan Serenay Çetin yer alacak. Bu 3 boksörün de dövüşeceği kesinleşti. Ben gurur duyuyorum. Ana maç ben olduğum için Türk sporculara da izin verdiler. Onlar için de büyük bir heyecan. Hep beraber Türk takımı olarak orada başarılı olacağız. Hedef dünya şampiyonluğu ama Türk takımının hedefi kazanması" diye konuştu.

"Dünya şampiyonluk kemerini ülkemize getireceğiz"

Bu maçtan sonra bir sonraki federasyona sıçrayacağını belirten Serdar Avcı, "Başarı elde ettikten sonra kemer birleştirme maçları devam edecek. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Kulübüm Champion Promotion'a selam olsun. Elimizden geleni yapacağız. İnşallah dünya şampiyonluk kemerini ülkemize getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Boksör Serdar Avcı son olarak ana sponsoru olan Şafak şirketine, Osman Demirtaş'a ve Türkiye'de antrenman olanağı sağlayan Vedat Keskin'e teşekkür etti.