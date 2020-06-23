(Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı - Son Dakika

(Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı

- (Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı Kulbilge'yi Tuncay Şanlı ve Rüştü Reçber yalnız bırakmadı Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı.

- (Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı

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Kulbilge'yi Tuncay Şanlı ve Rüştü Reçber yalnız bırakmadı

İSTANBUL - Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı.

Futbolculuk hayatında Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerde forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, İstanbul'da kaleci akademisi açtı. Number One GK Kaleci Akademisi adı altında çalışmalara başlayan Kullbilge'yi ilk antrenmanında eski takım arkadaşları olan Rüştü Reçber ve Tuncay Şanlı yalnız bırakmadı. Antrenmanlar öncesinde minik kaleci adayları ile sohbet eden Şanlı ve Reçber daha sonra oyunculara nasihatlerde bulundu. Antrenman çalışmalarını da yakından takip eden ikili, idmanların sonunda Serdar Kulbilge ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Serdar Kulbilge, Rüştü Reçber, Tuncay Şanlı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Serdar Kulbilge kaleci akademisi açtı - Son Dakika Spor
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