(Özel haber) Serdar Kulbilge: "Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek" - Son Dakika

(Özel haber) Serdar Kulbilge: "Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek"

Kaleci akademisi açan Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin eski kalecisi Serdar Kulbilge, "Bizim her zaman hedefimiz iyi birey ve daha sonra iyi kaleci yetiştirmek.

Kaleci akademisi açan Fenerbahçe, Bursa spor ve Gençlerbirliği gibi kulüplerin eski kalecisi Serdar Kulbilge, "Bizim her zaman hedefimiz iyi birey ve daha sonra iyi kaleci yetiştirmek. Bunu da başaracak güçteyiz. Her zaman onlarla beraber olacağız" dedi.


Kariyerinde Fenerbahçe, Bursaspor ve Gençlerbirliği gibi takımlarda forma giyen eski kaleci Serdar Kulbilge, kendisinin temellerini attığı Number One GK Kaleci Akademisi'nin açılışında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Akademiyi kurarken öncelikli hedeflerinin kurumsal olmak olduğunu ifade eden Kulbilge, "Ekibimizde atletik performans hocası ve beslenme uzmanımız mevcut. Bizim amacımız Türk futboluna destek ve genç kalecilerin temel eğitimlerini sağlam vermek. Bizler burada farklı eğitim vermiyoruz. Birebir ve gruplar halinde daha çok vakit ayırıyoruz. Benim ve Koray hocamın Türk futboluna ve kalecilerine borcumuz var. Bu çocuklar çok şanslı. Bizler 18 yaşında kaleci antrenörünü gördük, şu anda çocuklar çok şanslı. 4 yaşına kadar eğitim vermeyi düşünüyoruz. Bizim her zaman hedefimiz iyi birey ve daha sonra iyi kaleci yetiştirmek. Bunu da başaracak güçteyiz. Her zaman onlarla beraber olacağız. Biz sadece onlara saha içinde destek vermeyeceğiz, saha dışında da vereceğiz, eğitimleriyle de ilgileneceğiz. Amacımız her zaman Türk kaleciliğine destek vermek. Kaleciler zaman zaman çok tepki görüyor. Onun için bizim de spor psikoloğumuz var. Gerekli bilgileri çocuklara dershanelerde öğretecek. Onlar da bu yaşta eğitimlerini sağlam bir şekilde alacak. Saha dışında da beraberiz onlarla. İnşallah hayallerine ulaşırlar. Gerçekten onlara baktığımda gözlerinde ışık görüyorum ve çok mutlular. Biz daha çok mutlu oluyoruz. Hedefimiz her zaman Türk kaleciliğine katkı vermek. Her kesime hitap etmekteyiz. Profesyonel kaleci arkadaşlarımızla sezon öncesi programlarını oluşturup onları hazırlıyoruz. Sağlam temelleri burada vereceğimize inanıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Serdar Kulbilge, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Serdar Kulbilge: 'Öncelikli hedef iyi birey yetiştirmek' - Son Dakika Spor
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