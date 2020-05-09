(Özel Haber) Serkan Özbalta: "Ligler haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel Haber) Serkan Özbalta: 'Ligler haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi' - Son Dakika Spor

(Özel Haber) Serkan Özbalta: "Ligler haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi"

6 saat önce

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Alınan karardan memnunuz ama ligler haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi" dedi.

(Özel Haber) Serkan Özbalta:

Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Alınan karardan memnunuz ama ligler haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi" dedi.


Korona virüs nedeniyle lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam etme kararı ile birlikte kulüpler de ilk antrenmanlarını yapmaya başladı. Uzun bir aradan sonra ilk idmanını takım halinde eksiksiz bir şekilde gerçekleştiren Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Ülke olarak salgın hastalık sürecini en kısa zamanda atlatmak istediklerini belirten Özbalta, "TFF ellinden geldiğince doğru bir karar vermeye çalışıyor" ifadelerini kullanırken, liglerin ise oynatılarak bitirmesinden yana olduğunu dile getirdi.


"TFF elinden geldiğince doğru bir karar vermeye çalışıyor"


Yaşanan sürecin hem dünyanın hem de TFF'nin başına ilk kez geldiğini belirten Özbalta, "TFF saatli bir bombayı kucağında buldu. Onlar da elinden geldiğince doğru bir karar vermeye çalışıyorlar. Burada nasıl bir karar alınırsa alınsın insanların bir kısmını memnun edersiniz, bir kısmını memnun edemezsiniz. Ben şundan yanayım; hem bilim kurulunun söylediği hem de dünyada, ülkemizde ölümlerin ve vakaların azaldığı şu durumda, haziran ayında 10 haneli sayılarında altına düşeceğini düşünülüyor. Belki tamamıyla sıfırlanacak. Tabii ki federasyonun kendine göre bir takvimi var. Nihat Özdemir'in açıklamasını izledim. Maçların bitiminde 15-20 gün gibi bir ara verilebileceğini söyledi. Aslında bu aranın olmasının da çok bir anlamı yok. Çünkü bizler ve oyuncular 50 gün evlerimizde kaldık. Yani düşünülen o tatil arası iptal edilerek, liglerde haziranın sonunda başlatılabilir. O zaman takım çalışmalarına başlayan kulüpler de 5-10 gün daha nefes alarak önlerini görüp daha sağlıklı düşünebilir. Hem de haziranın başında inşallah virüsün yok olması, sıfırlanması durumunda sahaya çıkan insanlarında işini çok daha güvenle ve moralle yapabilmesine neden olur. Tedbirleri aldıktan sonra biraz daha akışına bırakmamız gerekiyor. Alınan karardan memnunuz ama lig haziranın sonuna doğru başlatılabilirdi" şeklinde konuştu.


"Ligin oynanarak bitmesinden yanayız"


Liglerin oynanarak bitmesinden yana olduklarının altını çizen Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Biz ligde konum olarak 10. sıradayız. Aşağıda matematiksel olarak hiç bir şey bitmedi. Play-off hattından 8 puan geride, aşağıdaki sınır hattının 11 puan önündeyiz. Aşağıya göre çok büyük bir avantaja sahibiz. Zor gözüküyor ama yukarıyı da yakalama adına matematiksel olarak bir şey bitmedi. Yaptığımız ilk antrenman öncesinde oyuncularıma bunu da söyledim. Biz bu işi bırakmayacağız. Ne kulübümüze, ne bize, ne de böyle bir oyuncu grubuna yakışır diye düşünüyorum. Yaşanan bu süreçte, 'Ligler oynanmasın. Çünkü yukarıyı matematiksel olarak yakalamamız zor. Aşağı ile aramızda zaten 11 puan var. İptal edilsin gitsin' diyebilirdik. Ama biz ligin oynanarak bitmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.


"Tez vakitte atlatmak istediğimiz bir süreç"


Yaşanan sürecin çok zor olduğuna dikkat çeken Özbalta, "Federasyon tarafından alınan bir karar var. Bu kararın sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Sıkıntılarımız var ama baktığınız zaman Almanya'da 16 Mayıs'ta ligler başlatılacak. Orada vaka ve vefat sayısı çok daha yüksek oranda. Almanya'da alt ligleri iptal edip, Bundesliga ve 2. Bundesliga'yı oynatmayı düşünüyorlar. Biz alınan kararı desteklemeliyiz. Söylemlerimizle desteklemeliyiz. İnsanlar bulunduğu durumdan ziyade olaylara objektif bakabilmeli. Evet bulunduğumuz süreç çok zor. Bunu haftalardır Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu, TFF yetkilileri, takımların hocaları dile getiriyor ve yorumluyor. Bunun herkes farkında. İnşallah tez vakitte atlatmak istediğimiz bir süreç" diyerek açıklamalarını sonlandırdı. - ANKARA

Türkiye Futbol Federasyonu, İhlas Haber Ajansı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:28 Kaynak: İHA

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