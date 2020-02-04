(Özel haber) Servet Tazegül: "Amacımız olimpiyatlardan altın madalyalarla dönmek" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Servet Tazegül: 'Amacımız olimpiyatlardan altın madalyalarla dönmek' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Servet Tazegül: "Amacımız olimpiyatlardan altın madalyalarla dönmek"

6 saat önce

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı Antrenörü Servet Tazegül, "Tekvando günübirlik bir spor olduğu için günlük performanslar önemli. Olimpiyatlar için hazırlıklarımız sürüyor.

(Özel haber) Servet Tazegül:

Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı Antrenörü Servet Tazegül, "Tekvando günübirlik bir spor olduğu için günlük performanslar önemli. Olimpiyatlar için hazırlıklarımız sürüyor. Amacımız altın madalyalarla dönmek" dedi.


İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda, eski olimpiyat şampiyonu milli sporcu ve Türkiye Erkek Tekvando Milli Takımı Antrenörü Servet Tazegül, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. 2 hafta önce Türkiye Şampiyonası'nda ilk 8'e giren sporcuların İstanbul'da düzenlenen şampiyonada yarıştığını dile getiren Tazegül, "Güçlü bir turnuva olacak. Kolay madalya alınacak turnuva değil. Tüm dünyadan sporcular var. Kıta elemesine gidecek sporcuları seçme içinde değerlendireceğiz. Performansını beğendiğimiz iki sporcu kıta elemesinde yarışacak. Orada da alnımızın akıyla yarışıp sporcularımız kota alacak. Kızlarda 4 tane kotamız var. Dünya barajından geçtiler. Avrupa kıtasından 2 erkek sporcu sokmaya çalışacağız" diye konuştu.


"Tokyo için çalışmalarımız sürüyor"


Tokyo Olimpiyatları'na detaylı hazırlıklarını yaptıklarını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Tazegül, "Tekvando günübirlik bir spor olduğu için günlük performanslar önemli. Hastalık ve sakatlık olabiliyor. Her şey olabilir. Tokyo için çalışmalarımız sürüyor. Bir bakarsın 5 tane altın olur, bir bakarsın bronzlarda kalırsınız. Ama biz altın madalya kesinlikle alacağız" ifadelerini kullandı.


"Tecrübelerimi aktarıyorum"


Milli takımda bulunan sporculara tecrübelerini aktardığını dile getiren Servet Tazegül, "Biz de bu yollardan geçtik. 3 olimpiyatta yarışıp 2 madalya aldım. Her türlü tecrübemi aktarıyorum. Her şeyin çalışmaktan geçtiğini söylüyorum ve çalıştırmaya da gayret gösteriyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Servet Tazegül, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:44 Kaynak: İHA
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