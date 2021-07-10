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(Özel haber) Strahil Popov: "Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz" - Son Dakika

(Özel haber) Strahil Popov: "Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz"

10.07.2021 09:34
(Özel haber) Strahil Popov:

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor'un tecrübeli futbolcusu Strahil Popov gelecek sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, "Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Hatayspor'un tecrübeli futbolcusu Strahil Popov gelecek sezon hedeflerinin Avrupa olduğunu belirterek, "Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Umarım bu sene de geçiririz ve Avrupa Ligi'ne gidebiliriz" dedi.

A. Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Direktör Ömer Erdoğan gözetiminde Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Geçen sezon Süper Lig'e yeni çıkmasına rağmen önemli başarılar elde eden Hatayspor yeni sezon için Avrupa Ligi'ni hedefliyor. Takımın tecrübeli futbolcusu Strahil Popov, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yeni sezonda daha başarılı olarak Avrupa Ligi'ne gitmeyi istediklerini ifade etti.

"Bu sezon da başarılı olmak istiyoruz"

Yeni sezonda geçen sezon gibi başarılı olmak istediklerini söyleyen Strahil Popov, "Şu anda zorlu bir antrenman döneminden geçiyoruz ama bu sezon öncesi kamplarında gayet normal olan bir şeydir. Elimizden gelen her şeyi yapıp önümüzdeki sezona en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik ve çok başarılı olduk. Bu sezon da aynı şekilde başarılarımızı devam ettirmek istiyoruz. Umarım aynı ortamı, aynı ambiyansı ve aynı başarıları takım olarak yeniden yakalayabiliriz. Şimdiden hedeflerimizi söyleyemem çünkü henüz hazırlık kampında bulunuyoruz" diye konuştu.

"Kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum"

Performansını çalışarak daha iyi seviyelere getirmek istediğini belirten Popov, "Tabi ki her gün kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Her gün performansımın üstüne koyarak daha iyi yerlere gelmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bunları yaparak ileride daha iyi yerlere geleceğimi düşünüyorum çünkü çalışmak benim için çok önemli" dedi.

"Avrupa Ligi'ne gitmeyi çok istiyoruz"

Avrupa Ligi'ne gitmek istediklerini de ifade eden Popov, "Geçen sene çok güzel bir sezon geçirdik. Umarım bu sene de geçiririz ve Avrupa Ligi'ne gidebiliriz. Tabi Avrupa Ligi'ne gitmenin yanında başka faktörler de olacaktır. Önümüze çıkacak olan farklı zorluklar da olacaktır, bu zorlukları da aşmamız gerekiyor. Tabi ki geçen sezonki performansımızın üzerine koyarak Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Dediğim gibi bunu başarmak için önümüze çıkan zorlukları aşmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

"Türkiye liginde çok kaliteli futbolcular var"

Beğendiği futbolcuları izleyerek bir şeyler öğrenmeye çalıştığını kaydeden Popov, "Zorlandığım açılardan şu an için isim veremem çünkü Türkiye liginde çok başarılı futbolcular var. Burada beğendiğim futbolcuların hepsini izliyorum. Sadece büyük takımların oyuncularını değil diğer takımların da oyuncularını takip ediyorum. Çünkü maç sırasında onlardan da bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bu şekilde kendinizi daha çok geliştirebilirsiniz. Örnek olarak herhangi bir isim söyleyemem bu ligde çok kaliteli futbolcuların olduğunu düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

"Yabancı sınırlamasının pozitif ve negatif yanları olacak"

Yabancı sınırlamasının ise pozitif ve negatif yönlerinin olduğunu belirten Strahil Popov, "Bu konuda biz bir şey söyleyemeyiz. Yabancı sınırlaması federasyonun vermiş olduğu bir karar. Bunun hakkında çok fazla bir fikrim de yok açıkçası ama bunun pozitif ve negatif yanlarının olduğunu düşünüyorum. Pozitif yanları Türk futbolcular kendisini daha çok gösterebilecek, negatif yanları da kaliteli yabancı futbolcular forma şansı bulamayacak. Kimilerine göre çok iyi oldu bazılarına göre de kötü oldu ama bunun pozitif ve negatif yanları olacak" dedi.

"Ömer Hoca'yla çalışırken güvende hissediyoruz"

Teknik Direktör Ömer Erdoğan'ın kendilerine güven verdiğini de söyleyen Popov, "Ömer Hoca çok genç bir hoca ve çok zaman harcıyor, çok çalışıyor, bizimle çok ilgileniyor. Zaman verseniz onun hakkında çok daha güzel şeyler söylerim. O gerçekten bizim başarımızı istiyor. Bizimle iletişimi çok kuvvetli ve takım içerisindeki aile olabilme durumuna çok önem veriyor. Ömer Hocamızla çalıştığımız zaman kendimizi güvende hissediyoruz. Çünkü hoca-futbolcu iletişiminden çok bir arkadaş ve aile gibiyiz. Umarım bu şekilde başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de kalma nedenim çok kaliteli bir lig olması"

Türk liginde çok kaliteli futbolcuların olduğunu ve bu nedenle bu ligde kaldığını belirten Popov, "Uzun süredir Türkiye'de oynuyorum. Çok kaliteli bir lig ve benim burada devam etmemin nedeni budur. Ligde çok kaliteli yabancı ve Türk futbolcular var. Bunların karışımıyla oynan bu ligi çok beğeniyorum. Sürekli atak oynanan ve sürekli atak yapmaya çalışan takımların olduğu bir lig. Diğer liglere baktığınız zaman çoğunda bunu göremezsiniz. Dediğim gibi çok kaliteli futbolcular var ve hepsi de kendisini geliştirmeye açık futbolcular. Umarım biz de gelecek sene en iyi yerde ligi bitirerek kalitemizi tekrardan gösteririz. Türkiye ligini çok seviyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

(Özel haber) Strahil Popov: Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz
(Özel haber) Strahil Popov: Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz

Ömer Erdoğan, Hatayspor, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Strahil Popov: 'Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz' - Son Dakika Spor


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