Süleyman Atlı: "Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum" - Son Dakika

Süleyman Atlı: "Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum"

02.05.2021 10:25

Süleyman Atlı: "Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum" Milli güreşçi Süleyman Atlı: "Sporculuk hayatım boyunca tek hedefim olimpiyat şampiyonluğuydu" "Tokyo öncesi Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız madalya gerçekten güzel bir moral oldu" Milli...

Süleyman Atlı: "Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum"

Milli güreşçi Süleyman Atlı:

"Sporculuk hayatım boyunca tek hedefim olimpiyat şampiyonluğuydu"

"Tokyo öncesi Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız madalya gerçekten güzel bir moral oldu"

ANKARA - Milli güreşçi Süleyman Atlı, bu yaz yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda altın madalya alarak Türkiye'yi gururlandıran Süleyman Atlı, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Milli güreşçi Atlı, Avrupa şampiyonluğunu ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlık sürecini değerlendirdi.

"Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız madalya gerçekten güzel bir moral oldu"

Altın madalya kazandığı Avrupa Şampiyonası'nın Tokyo Olimpiyatları öncesinde performansını görebileceği en önemli organizasyon olduğunu dile getiren milli güreşçi Süleyman Atlı, "Avrupa Şampiyonası bizim için olimpiyatlar öncesinde en önemli organizasyonlardan birisi. Olimpiyatlardan önce durumumuzun nasıl olduğunu performansımın nasıl olduğunu görebileceğimiz en önemli yerden birisiydi. 1,5 yıldır virüs nedeniyle doğru düzgün turnuvalara gidemedik. Bundan sebep performansımızdan ve durumumuzdan endişeliydik. Avrupa Şampiyonası bu anlamda bizim için moral ve olimpiyat öncesi güzel bir prova oldu. Esas hedefimiz olimpiyat. Olimpiyatlara hazır bir şekilde gitmek istiyoruz. Bunun için de Avrupa Şampiyonası'nda kazandığımız madalya gerçekten güzel bir moral oldu. Hem şahsım hem de takım arkadaşlarım adına güzel bir başarı elde ettik. İnşallah olimpiyatlarda da bu şekilde devam edip altın madalyayı ülkemize getiririz" ifadelerini kullandı.

"Ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum"

2016 Rio Olimpiyatları'na katıldığını, oranın nasıl bir ortam olduğunu ve nelerle karşılaşacağını bildiğini vurgulayan Atlı, "Olimpiyatlar virüsten dolayı ertelenmişti. Antrenman konusunda bunu lehimize çevirdik. Milli takım olarak ben ve takım arkadaşlarım güzel bir çalışma dönemi geçirdik. Tabi bakanlığımızın bizler için güzel bir yardımı oldu. İstediğimiz zaman antrenmanlarımızı yapabiliyorduk. Bu sebepten bence takım olarak olimpiyatlara odaklanmış bir şekilde gideceğiz. Daha önce 2016 yılında Rio Olimpiyatları'na da katıldım. 21 yaşındaydım. Gençtim ve bir o kadar da heyecanlıydım. Oradaki atmosferi ve oranın nasıl bir psikolojisi olduğunu biliyorum. Orada nelerle karşılaşacağımı bildiğim için tamamen bunlara odaklanarak gideceğim. Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"Sporculuk hayatım boyunca tek hedefim olimpiyat şampiyonluğuydu"

Milli güreşçi Süleyman Atlı, "Olimpiyatlar için sabırsızlanıyorum. Sporculuk hayatım boyunca tek hedefim olimpiyat şampiyonluğuydu. Kariyerimde bir çok Avrupa şampiyonluğum var. Gençlerde dünya şampiyonluğum, büyüklerde dünya ikinciliğim ve üçüncülüğüm var. Hedefim Olimpiyat altın madalyası. Çünkü her zaman hedefim şampiyonluk oldu. İnşallah şampiyon olarak ülkeme bir olimpiyat madalyası daha kazandırırım" açıklamasında bulundu.

Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum
Süleyman Atlı: Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum

Süleyman Atlı, Milli Güreşçi, Milli, Altın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süleyman Atlı: 'Bu olimpiyatları tamamen lehime çevirip ülkeme altın madalya ile dönmek istiyorum' - Son Dakika Spor


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