(Özel Haber) Sultangazi'de fırtınada hasar gören 40 bina için hasar tespit çalışması yapıldı - Son Dakika

İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Sultangazi Habipler Mahallesi'nde bulunan 40 binada hasar oluştu. Hasarlı binalara giremeyen vatandaşlar geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bugün bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde meydana gelen yağış ve fırtına nedeniyle Sultangazi Habipler Mahallesi'nde 40 binada hasar oluştu. Binaları hasar gören vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi.

Bugün ise Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sosyal Hizmetler ve AFAD yetkilileri ve itfaiye ekipleri ile hasar gören evlerin bulunduğu mahalleye giderek incelemelerde bulundu.

"Hasarı en hızlı şekilde toparlayacağız"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada "Oluşan afet sonrasında Yayla ve Habipler Mahallelerimizde birçok binada çatı uçması ve yıkılmalar meydana geldi. Bizler de arkadaşlarımız ile birlikte afet hali oluşmasının ardından ne yapacağımızla alakalı çalışmalarımıza başladık. Bugün ekip olarak buradayız ve neler yapılabilir komşularımıza nasıl derman olabiliriz bunların koordinasyonunu sağlıyoruz. Belediyemizin yapılacak binalar ile ilgili olan çalışmalarını da inceliyoruz. İnşallah buradaki durumu bir an önce halledeceğiz. Kaymakamlık ve bizler bu süreci yakinen takip ediyoruz. Yaklaşık 40'a yakın alanda oluşan hasarı en hızlı şekilde toparlayacağız. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Maddi bir kayıp var ve bunun giderilmesi için buradayız" şeklinde konuştu.

"Afet halinden bu yana tüm yetkililer buradaydılar bize destek oldular"

Fırtına esnasında evinin çatısı tamamen uçan Hüseyin Gökhan Uçar, "Ekipler buraya geldi fotoğraflar çekti ve raporlar hazırladı. Belediye başkanımız da buradaydı. Bizim binamız ağır hasarlı bina oluyor ve AFAD tarafından yardım alabileceğiz sanırım. Belediye de bizlere yardımcı olacak. Afet halinden bu yana tüm yetkililer buradaydılar bize destek oldular ve kendimizi güvende hissetmemizi sağladılar" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL