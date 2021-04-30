Taha Akgül: "Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak" - Son Dakika

Taha Akgül: "Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak"

30.04.2021 10:44
Taha Akgül:

Milli güreşçi Taha Akgül, bu yaz yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak" dedi.

Milli güreşçi Taha Akgül, bu yaz yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak" dedi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alarak serbest stil 125 kiloda 8'inci kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Taha Akgül, TSYD Ankara Şubesi tarafından organize edilen Özel Röportajlar Günü'nde İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Akgül, Avrupa şampiyonluğunu ve Tokyo Olimpiyatı'na hazırlık sürecini değerlendirdi.

"ARTIK 'SERBEST GÜREŞTE EN FAZLA KİM ŞAMPİYON OLDU?' DİYE SORARLARSA TÜRKİYE'DEN TAHA AKGÜL DENİLECEK"

Geçtiğimiz sene ciddi bir sakatlık geçirdiği söyleyen Akgül, "1,5 yıllık aranın ardından ilk kez bir müsabakaya katıldım. Sakatlığımın ardından girdiğim ilk müsabakada Avrupa şampiyonluğu nasip oldu. Dile kolay 8. Avrupa şampiyonluğu diyoruz ama dünya güreş tarihine geçen bir rekor oldu. Böyle bir rekoru ülkemize getirdiğim için gururlu ve mutluyum. Artık 'Serbest güreşte en fazla kim şampiyon oldu?' diye sorarlarsa Türkiye'den Taha Akgül denilecek. Olimpiyatlara çok az bir zaman kaldı. Avrupa Şampiyonası'nda özellikle iyi rakiplerimle güreştim. Rusya, Polonya, Gürcistan ve Belarus hepsi de olimpiyat vizesi almış ülkeler. Onlarla maç yapmak benim için çok büyük motivasyon oldu. Kendimi görmüş oldum" ifadelerini kullandı.

"BİR KEZ OLSUN KAMP BİTMEDEN EVİME GİTMEDİM"

1,5 yıl boyunca emek vererek hazırlandığını ifade eden Taha Akgül, "Allah'a şükür minderde hiç afallamadım. Sonuçta 1,5 yıldır maç yapmayıp minderde ayakta kalabilmek hiç kolay değil. Hocalarımda çok takdir etti. Gerçekten güzel müsabakalar yaptım ama 1,5 yıl çok iyi hazırlandım. Kendime çok iyi baktım. Kamplarımız Elmadağ'da oluyor. Evim ise Ankara'nın merkezinde. Bir kez olsun kamp bitmeden evime gitmedim ya da kahve içmeye bile çıkmadım. Kamp 2 haftaysa 2 hafta kamptan dışarı hiç çıkmadım. Emek verdim. Hamdolsun Avrupa şampiyonluğu da bu şekilde rahatça geldi. En iyi rakiplerimde Avrupa'dan gelen sporcular. Bu anlamda da çok önemli benim için" diye konuştu.

"TATİLİMİ ARTIK OLİMPİYATLARDAN SONRA İNŞALLAH ALTIN MADALYA İLE BERABER YAPACAĞIM"

Türkiye'ye döner dönmez antrenmanlara başladığını belirten başarılı güreşçi, "Olimpiyatlara 2,5 ay gibi az bir zaman var. Hiç dinlenme arası vermedim. Cumartesi günü Türkiye'ye geldik. Pazar günü evimde antrenmana başladım. Pazartesi ve salı evimde devam ettim. Şimdi kamptayım. Ümit milliler kamptaydı, dedim ki 'Ben evden iyi çalışamıyorum kampa geçeyim.' Hiç dinlenmeden kampa geçtim. Aynı düzenimi devam ettiriyorum. İftardan önce tek antrenman. İnşallah olimpiyat hazırlığına da hemen başlarım. Çünkü 2,5 ay gibi kısa bir zaman var. Dinlenecek bir zaman değil. İnşallah 2. kez Olimpiyat şampiyonluğu hedefim var. Tatilimi artık olimpiyatlardan sonra inşallah altın madalya ile beraber yapacağım. Olursa benim için büyük bir tatil olacak" şeklinde konuştu.

"HEDEF TOKYO'DA 2. KEZ ALTIN MADALYA OLACAK"

Sakatlığının ardından 2021'de olimpiyat altın madalyası kazandığı takdirde güzel bir hikaye olacağını dile getiren Taha Akgül, "Sakatlığım ve geçen yıl ertelenen bir olimpiyat. Ertelenme olmasaydı yetişemeyecektim. Allah'ın gönderdiği büyük bir lütuf. İnşallah bu hikaye 2021'de şampiyon olursam güzel bir hikayeye dönüşecek. 'Sakatlandı. Ciddi operasyon geçirdi. Yetişemeyecekti. Olimpiyatlar ertelendi ve olimpiyata yetişip şampiyon oldu' İnşallah böyle olur. Şampiyon olursam inşallah hikaye güzelleşir. Mütevazi bir şekilde kendimi de bozmadan, rehavete kapılmadan bu şampiyonluk bana tabii ki sayı anlamında çok büyük bir şey kattı ama diğer başka hiç bir şeyimi değiştirmedi. Dediğim gibi hemen kampa geçtim. İnşallah hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak" açıklamasında bulundu.

"EĞER ŞİMDİ FEDAKARLIK YAPARSAM OLİMPİYATLARDA DA İŞİM RAST GİDECEK"

Avrupa Şampiyonası'nda olimpiyatlarda rakibi olacak sporcularla da güreştiğini söyleyen Akgül, "Olimpiyatlardaki rakibim büyük ihtimalle Gürcü sporcu olacak. Sonuçta dünya şampiyonu. Beni 2 defa Dünya Şampiyonası finalinde son saniyelerde yendi. En iyi rakibim yine o olacak. Avrupa'dan gelen sporcular olur. Onlar dışında İran ve Amerikalı sporcular benim zor rakiplerim arasında olurlar. Ama genelde yüzde 70, yüzde 75 Avrupa'dan gelen rakiplerim olacak. Zaten bu anlamda Avrupa Şampiyonası'nın öneminden bahsettim. Orada bana olimpiyatlarda rakip olacak sporcular ile güreştim. Bu benim için çok önemliydi. O yüzden çok büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Ben emek verdim. Emek verdiğim için işim rast gitti. Aynı emeği şimdide vereceğim. Fedakarlık yapıyorum. Eğer şimdi fedakarlık yaparsam Olimpiyatlarda da işim rast gidecek diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ BİZE DUA ETSİN, ONLARIN DUALARI BİZLER İÇİN ÖNEMLİ"

Hedefini 2. kez olimpiyat altın madalyası olduğunu yineleyen Taha Akgül, "Hazırlık sürecimizde 2 tane yükseklik kampı olacak. Elmadağ'da kamptayız ama kondisyon ve kuvvet kampı olur. Onların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Orada çok iyi çalışmalıyız. Antrenmanlarda canımızın yanması ve acı çekmemiz lazım ki maçlarda rahat edelim. En son bir form antrenmanı kampımız var. Ardından da Tokyo süreci başlayacak. Milletimiz bize dua etsin. Onların duaları bizler için önemli. Dediğim gibi hedef 2. kez altın madalya" dedi.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Taha Akgül: Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak
Taha Akgül: Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak

Altın Madalya, Milli Güreşçi, Taha Akgül, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Taha Akgül: 'Hedef Tokyo'da 2. kez altın madalya olacak' - Son Dakika Spor


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