Son Dakika Haberleri: (Özel haber) Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı
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(Özel haber) Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı

41 dakika önce

Taksim'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı.

(Özel haber) Taksim'de psikolojisi bozuk turist ortalığı ayağa kaldırdı, System.String[]
Taksim'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir turist çığlıklar atarak ortalığı ayağa kaldırdı. Şahıs polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olay, dün öğlen saatlerinde Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat noktasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rusya vatandaşı Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, Taksim Meydanı'nda bulunan Polis Özel Harekat Noktası'na gelerek bir anda bağırmaya başladı. Bunun üzerine meydanda bulunan polis ekipleri, anında müdahale ederek şahsı gözaltına aldı. Bir süre Polis Özel Harekat Noktası'nda bekletilen Rus vatandaşı, ekip aracının olay yerine gelmesinin ardından sorgulanmak üzere araca konularak emniyete götürüldü.

Emniyetteki incelemelerde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Nacakob Bnktopobny isimli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL
turist, Taksim, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:26 Kaynak: İHA
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