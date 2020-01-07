(Özel haber) Taner Taşkın: "Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Taner Taşkın: 'Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Taner Taşkın: "Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız"

7 saat önce

Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Biz son 5 haftada 4 rakibimizi yenmeyi başardık.

(Özel haber) Taner Taşkın:

Vanspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Biz son 5 haftada 4 rakibimizi yenmeyi başardık. İkinci devre gelen arkadaşlarla daha güçlü bir takım haline geldik. Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız" diye konuştu.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Vanspor devre arası hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdürürken Teknik Direktör Taner Taşkın İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Ligin son 5 haftasında aldıkları 12 puanla Play-Off'un içine kendilerini attıklarını belirten Taşkın, "İstekli arzulu bir takım haline geldik. İkinci yarı takımımıza takviye yapmamız gerekiyordu. 7 oyuncu ile yollarımızı ayırdık ve yerine 5 arkadaşımızı takıma ilave ettik. Şu an bir uyum süreci yaşıyoruz. Çalışmalar iyi gidiyor. 12-13 günden beri Antalya'dayız. 17 günlük bir kamp süreci var. Buradan İstanbul'a hareket edeceğiz. Sonra Bandırmaspor ile oynayacağız. Zorlu bir rakip, final gibi bir maç olacak. Takımıza çok güveniyoruz. Arkadaşların isteği arzusu iyi. 2. devre 9 içeride, 8 dışarıda oynuyoruz. Bunları doğru oynadığımız takdirde zirveyi yakalayacak bir güce sahibiz. 6 puanlık bir mesafe gerideyiz. Sadece bizim kazanmamız gerekmeyecek, rakiplerin kaybetmesi gerekiyor. Biz son 5 haftada 4 rakibimizi yenmeyi başardık. İkinci devre gelen arkadaşlarla daha güçlü bir takım haline geldik. Doğru oynayacağız, futbol adına doğruları yansıtacağız" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı, Antalya, Futbol, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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