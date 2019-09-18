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(Özel haber) Tarık Aksar: "Süper Lig'i zorlayacağız"

1 saat önce

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesi ve TFF 1. Lig'deki performanslarını yorumladı.

(Özel haber) Tarık Aksar:

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmesi ve TFF 1. Lig'deki performanslarını yorumladı. İyi bir kadroları olduğunu söyleyen Aksar, "Bu sezon Süper Lig'i zorlayacağız" dedi.


Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Ümraniyespor'da Başkan Tarık Aksar kurayı değerlendirdi. Kupadaki takımlara başarılar dileyen Aksar, "İyi bir kura çekimi oldu. Karacabey iyi bir takım, biz de iyiyiz. Deplasmana gidiyoruz ve inşallah kazanan biz olacağız" dedi. İyi bir kadroya sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Aksar, "İyi bir takım oluşturduk. Bazen ufak tefek kazalar oluyor. Geçen hafta da bunlardan birisi gerçekleşti. Ama hem lig hem de kupada zorlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.


"Süper Lig'i zorlayacağız"


Amaçlarının Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar, "Bütün 1. Lig takımlarının amacı Süper Lig'e çıkmaktır, bizim de amacımız bu. Grubumuzda iyi takımlar var ama biz de bu iyi takımlardan birisiyiz. Neden olmasın, Süper Lig'i zorlayacağız" dedi. Son yıllarda istikrarlı şekilde gittiklerini de söyleyen Aksar, "3 sezon Play-Off'ta oynayıp, son sezon 8. olduk. Takımımız genelde iyi gidiyor. Son maçlarda nedense futbolcularımızda bazı sıkıntılar oluyor ama yine en kötü şartlarda Play-Off oynayacağız ve Süper Lig'i de zorlayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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