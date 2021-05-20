Tayyip Talha Sanuç: "Hedefim A Milli Takım ve Avrupa" - Son Dakika

Tayyip Talha Sanuç: "Hedefim A Milli Takım ve Avrupa"

20.05.2021 13:22

- (Özel haber) Tayyip Talha Sanuç: "Hedefim A Milli Takım ve Avrupa" Adana Demirsporlu futbolcu Tayyip Talha Sanuç: "İnşallah takımımla Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiririm" "İnşallah uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olacağız" TFF 1.

- (Özel haber) Tayyip Talha Sanuç: "Hedefim A Milli Takım ve Avrupa"

Adana Demirsporlu futbolcu Tayyip Talha Sanuç:

"İnşallah takımımla Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiririm"

"İnşallah uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olacağız"

KARABÜK - TFF 1. Lig'i ilk sırada bitirip şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un genç stoperi Tayyip Talha Sanuç, şampiyonluk yaşadığı için çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi. Genç futbolcu, hedefinin A Milli Takım ve Avrupa'da forma giymek olduğunu ifade etti.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Kardemir Karabükspor forması ile mücadele eden 21 yaşındaki Sanuç, önümüzdeki sezon Adana Demirspor forması ile Süper Lig'de yeniden boy gösterecek. Adana Demirspor ile TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Tayyip Talha Sanuç, ligin bitiminin ardından tatilde memleketi Karabük'te çalışmalarına devam ediyor. 21 yaşındaki futbolcu, İhlas Haber Ajansı'na sezonu değerlendirdi. Büyük bir camiada şampiyonluk yaşamanın gurur verici olduğunu belirten Tayyip Talha Sanuç, "26 yıllık bir hasret vardı. İnanılmaz bir kalabalığa sahip taraftar yıllardır şampiyonluğu bekliyor. Süper Lig'i bekliyor. Bizler bunu başarabilen isimler arasında yer aldık. Belki de tarih yazdık. O yüzden çok mutluyum. Belki yıllar sonra çocuklarıma ve aileme anlatacağım anı olacak benim için. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum" dedi.

"Bazen stoperin atacağı gol şampiyonluk getirebiliyor"

Savunmada görev yapmasına rağmen kritik zamanlarda attığı gollerle takımına katkı sağlayan Sanuç, Gol atmayı çok seven ve çok isteyen bir futbolcu olduğunu dile getirerek, "Bizim için her zaman en önemli şey takım savunmasıdır. Önceliğimiz takıma gol yedirmemek. Biz son haftalarda bunu başardık. Rakiplerimizden gol yemedik. Gol atmak savunma oyuncuları için her zaman ekstradır. Ben de gol atmayı çok seven ve çok isteyen bir futbolcuyum. Skora katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Bazen stoperin atacağı bir gol takımına bir galibiyet getirebiliyor. Bu galibiyet şampiyonluk getirebiliyor. Bunu başarabildiysem, takıma katkı sağlayabildiysem ne mutlu bana" şeklinde konuştu.

"Hedefim A Milli Takım formasını giymek ve Avrupa'ya transfer olabilmek"

Hedefleri ile ilgili olarak ise 21 yaşındaki oyuncu, "İnşallah takımımla Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiririm. Bundan sonraki hedefim ise A Milli Takım formasını giymek ve Avrupa'ya transfer olabilmek. Bunu başarabileceğimi düşünüyorum. Kendime güveniyorum. Önümüzdeki sezonu iyi bir şekilde geçirirsem hedeflerime ulaşacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Adana Demirspor'un her zaman Süper Lig'e yakışır bir camia olduğunu ifade eden Sanuç, "Taraftarıyla, yönetimiyle ve tesisleriyle bence Süper Lig'e yakışacak ve yıllarca adından bahsettirecek bir kulüp olacak. Önceliğimiz tabi uzun süre ligde kalmak. Başkanımız da bunu söylemişti zaten. Daha iyi bir kadroyla daha iyi çalışarak, kendimizi daha çok geliştirerek Süper Lig'de kalıcı olacağız. Hedeflediğimiz yere ulaşabileceğiz. Türkiye'de birçok taraftar, birçok kulüp Adana Demirspor'un Süper Lig'de yer edinmesini istiyordu. Biz de bunun bilincindeydik. Çünkü taraftarıyla, camiasıyla bildiğiniz gibi işçi takımı. Gerçekten büyük bir camia. Şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettik. İnşallah uzun yıllar Süper Lig'de kalıcı olacağız" açıklamasını yaptı.

"Karabükspor formasını tekrar giymekten onur ve şeref duyarım"

Altyapısında yetiştiği ve profesyonel olduğu Kardemir Karabükspor ile ilgili de konuşan başarılı futbolcu, "Bilindiği üzere Karabükspor zor zamanlar geçiriyor. Burası benim evim, memleketim. Umarım en öncelikli isteğim bu kulübün eski günlerine dönmesi. Çünkü bu kulüp UEFA Avrupa Ligi maçları yapmış bir kulüp. Bugünlere gelmesi gerçekten üzücü. İnşallah bir gün oraları yakalar, ben de buranın formasını tekrar giymekten onur ve şeref duyarım" ifadelerini kullandı.

Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa
Tayyip Talha Sanuç: Hedefim A Milli Takım ve Avrupa

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tayyip Talha Sanuç: 'Hedefim A Milli Takım ve Avrupa' - Son Dakika Spor


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