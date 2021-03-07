Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika

Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

07.03.2021 10:57

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında tekrardan yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor.

Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında tekrardan yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve Türk futbol tarihinde ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yeniden yapım sürecine girmişti. Yeniden yapım süreci neredeyse biten stat hakkında konuşan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, "Stadımız yüzde 90 oranında tamamlanmış durumda. Bütçede ise yüzde 75 civarındayız. Yaklaşık 5 ay kadar sonra bitirmeyi hedefliyoruz. Son olarak 35-40 milyon TL arasında bir ek iş kaldı. Buna Passolig sistemi, tribünün koltukları ve sahanın çimlendirilmesi de dahil. Şimdi ikmal ihalesini bekliyoruz, ihale de sonuçlandıktan sonra inşallah yeni sezonda artık tekrardan Alsancak Stadı'nda olacağız" diyerek yeni sezonda Alsancak Stadı'nın taraftarlar ile yeniden buluşacağı müjdesini verdi.

Stadın yapımına başlanalı uzun süre olduğunu ve bu sürede başlangıçtaki projeden çok daha farklı ve güzel bir yapıya kavuştuğunu belirten Erten, "Geçen bu sürede statta iyileştirme ve geliştirme adına kapsamlı bir çalışma yapıldı. Son bir yıldır da pandemi koşulları nedeniyle ekipler sınırlı olarak çalıştı Tabi bu nedenlerle hem bütçe anlamında hem de fiziki inşaat anlamında süre uzadı. Fakat hem Alsancak Stadı'nın tarihine hem de güzel İzmir'imize layık bir stat ortaya çıkıyor. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"Bu stadın tarihi bir sorumluluğu var"

Türkiye tarihinde ilk kez, bir şehirde 3 ayrı stat yapımına eş zamanlı olarak İzmir'de başlandığını hatırlatan Erten, "Bu statlardan biri ise Alsancak Stadı'ydı. Alsancak Stadı, hem İzmir'in futbol tarihinde hem de Türkiye futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip. Bu statta birçok yıldız yetişti ve bunun da ötesinde Türkiye Milli Ligi kurulduğunda ilk maç burada oynandı, ilk gol burada atıldı. Yani bu stadın tarihi bir sorumluluğu var. İnşallah stat tamamlandıktan sonra, tarihte olduğu gibi yine takımlarımız bu statta büyük başarılara imza atacak" diye konuştu.

"Tribün seslerini şimdiden duyabiliyoruz"

Projenin ihtiyaç doğrultusunda başlangıçtakinden çok daha farklı bir yapıya büründüğünü söyleyen Erten, "Projeye ilk başlandığında Alsancak Stadı'nda sadece iki tribün vardı. Ancak bu iki tribün hem kapasite olarak hem de misafir takımın ağırlanmasında yetersiz kalıyordu. Bu sebeple mutlaka bir misafir takım tribününün eklenmesi gerektiğini özellikle belirttik. Gençlik ve Spor Bakanlığı fikrimizi dikkate aldı ve projede değişikliğe gidildi. Stadın deniz tarafındaki bölümünde tek katlı bir bina bulunuyordu bu konuda da bir değişikliğe gidildi ve bina 4 kat olacak şekilde yeniden düzenlendi. Böylelikle stadın dört tarafının kapatılma imkanı doğdu ve stadımız çok daha kullanışlı bir hal aldı. Artık Alsancak Stadı'nda hem oyuncuya hem de taraftarlara çok daha keyif verecek bir atmosfer oluşturuldu. Tabi daha maçlar oynanmaya başlamadı ama biz ileride oynanacak maçların heyecanını şimdiden hissedebiliyoruz. Tribün seslerini şimdiden duyabiliyoruz" açıklamasını yaptı.

Karşıyaka Stadı'nda son durum

İzmir'deki stat projelerinden ilki olan Karşıyaka Stadı hakkında da açıklamalarda bulunan Erten, "Karşıyaka Stadı, İzmir'de 2014 yılında alınan kararla başlatılan üç ayaklı statların ilkidir. Ancak itirazlar, davalar derken maalesef yapımı en sona kaldı. Karşıyaka'da temelleri atılmış fakat yarım kalmış bir stat var. İki yıl önce yapılan imar barışında ise stadın yapılan kısımlarının tescili yapıldı. Bakanlığımız bu konuda gereken ödemeleri yaptı ve projenin önünü açtı. Açılan beş davadan dördünde ise stadın yapılması konusunda karar çıktı. Bir dava ise Danıştay'da ama o davada da çok fazla risk görmüyoruz. Bildiğiniz gibi daha önce iki ihale yapılmıştı ama maalesef yürümemişti. Bu durumun sebepleri saymakla bitmez. Bu süreçte en mağdur olan Karşıyaka Spor Kulübü'dür. Şu anda ise üçüncü ihale bekleniyor ve inşallah üçüncü ihale ile bu sorunlar çözülecek" ifadelerini kullandı.

İzmir'e milli maç müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşen Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışında gündeme gelen İzmir'e milli maç verilmesi hakkında da konuşan Erten, "Gürsel Aksel Stadı gerçekten muhteşem oldu. Bunun için başta Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olmak üzere tüm kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. İzmir'e muhteşem bir eser kazandırdılar. Stadyum geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın katılımı ile resmi olarak açıldı. Tabi İzmir'in biliyorsunuz ki uzun sürelerdir milli maç özlemi vardı. Stadın açılışında bu tekrardan gündeme geldi. Bu durumun sona erdirilmesi için İzmir Milletvekili Alpay Özalan devreye girdi ve konuyu gündeme getirdi. Bu konuda da olumlu bir dönüş oldu. İnşallah İzmir'de yakın bir tarihte milli maç oynandığını görmüş olacağız" dedi.

-İHA-

Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

Alsancak Stadı, Futbol, İzmir, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika Spor


Son Dakika

TRT'nin iddialı yapımı Teşkilat, izleyenlerden tam not aldı Fransa'nın milyarder milletvekili Olivier Dassault helikopter kazasında hayatını kaybetti Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin için kan aranıyor Ardahan'da yeniden kar yağışı başladı Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Kayseri'de öldürülen iş insanının katil zanlılarından biri daha yakalandı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti Arda Turan yaptığı Instagram paylaşımında, Galatasaray'ın şampiyon olacağına inandığını belirtti         
23:09
92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma 92 yaşındaki kadının katil zanlısının elindeki dövmenin görüntülere yansımasıyla ilgili soruşturma         
22:45
DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı DG Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Galatasaray deplasmanında puan aldı         
22:33
Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var Ekvator Ginesi'nde 4 ayrı patlama: En az 20 ölü, 300'den fazla yaralı var         
22:13
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı         
17:49
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 23:41:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei