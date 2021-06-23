(Özel haber) Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye 2.'si olarak Şuhutluları sevince boğdu

- (Özel haber) Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu Antalya'ın Kemer ilçesinde 17-20 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazanan Hasan Daldal, tüm Şuhut'luları sevince boğdu.

- (Özel haber) Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 2.cisi olarak Şuhutluları sevince boğdu AFYONKARAHİSAR - Antalya'ın Kemer ilçesinde 17-20 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Güreş Şampiyonasında rakibini yenerek Türkiye ikincisi olup gümüş madalya kazanan Hasan Daldal, tüm Şuhut'luları sevince boğdu. Şampiyonada finale yükselen Daldal, Ordulu rakibine yenilerek Türkiye 2.'si oldu. Hasan Daldal, gümüş madalya başarısıyla tüm Şuhutluları sevince boğdu. Türkiye Güreş Şampiyonasında 2. olan Hasan Daldal, konuyla ilgili açıklamalarında, "İlk defa katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda güçlü rakibimi yenerek finale yükseldim. Türkiye 2.'si oldum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim" dedi.

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