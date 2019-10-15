(Özel haber) Türkiye'nin ilk engelli triatleti olimpiyatlara gitmek istiyor

Daha önce yüzmede ve yelkende birçok başarısı bulunan milli sporcu Miray Ulaş, Türkiye'nin ilk engelli triatleti olmayı başardı. Girdiği ilk yarışta da Türkiye şampiyonu olan Ulaş, önümüzde yıl yapılacak olimpiyatlara gitmek istiyor. Ulaş, "Hedefim triatlon olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etmek" dedi.



8 yaşında spora basketbolla başlayan engelli milli sporcu Miray Ulaş, daha sonra sırasıyla padminton, yüzme ve yelken branşlarında birçok yarışmaya katıldı. Bu yarışlarda 40'ın üzerinde Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ve dünyada dereceler elde eden Miray, Türkiye'nin ilk engelli triatleti olarak büyük bir başarı elde etti. Kuşadası Triatlon Türkiye Şampiyonası'na da katılan Ulaş, ilk girdiği yarışta Türkiye şampiyonu oldu.



"Triatlonda Türkiye'nin ilk kadın engelli triatleti oldum"



Yaptığı sporlarla ilgili İHA muhabirine konuşan Miray Ulaş, 8 yaşında spora basketbolla başladığını söyledi. Daha sonra baleye başladığını kaydeden Ulaş, "Ardından badminton ile devam ettim. Badminton da Türkiye şampiyonluğum vardı. Daha sonra yüzmeye başladım. Orada profesyonel oldum. Bugüne kadar 39 Türkiye şampiyonluğum, 2 Türkiye ikinciliğim ve açık su yarışlarında da derecelerim var. 17 yaşında yelkene başladım. Yelkende 3 Türkiye şampiyonluğum var. Avrupa 4'üncülüğü, 5'inciliği, dünya 8'inciliği, altıncılığı ve beşinciliğim var. Bu yılda triatlona başladım. Triatlon da ilk kadın engelli triatlet oldum" diye konuştu.



"İlk Türkiye şampiyonluğumu aldım"



Bu spora 3 yıl önce başlamayı istediğini kaydeden Ulaş, "O zamanlar olimpiyatlarda görmüştüm. Para triatlon olimpik bir branş. Fakat o dönemde Federasyonda engellilere yönelik branş açılmamıştı. Ancak bu yıl açıldı ve ben de başladım. Şu anda ilk Türkiye şampiyonluğumu aldım. İlk yarışım olduğu için çok büyük bir beklentim yoktu. Ama düşündüğümden güzel geçti. Yüzmede çok zorlanmadım. Çünkü açık suda birçok yarışmaya zaten daha önce katılmıştım. Tabi sadece bir haftalık bisiklet antrenmanıyla yarıştım. Onda da biraz zorlandım. Parkurun bir bölümü yokuş yukarıydı. Daha sonra 5 kilometrelik koşu vardı. Oda beklediğimden güzel geçti. Tabi zorlu bir parkurdu. Çünkü hem mental hem fiziksel olarak iyi hazırlanılması gerekir. Her şeye rağmen güzeldi" şeklinde konuştu.



"Hedefim olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek"



Hedefiyle ilgili de konuşan Ulaş, "Hedefim aslında 2 branşta var. Yelkende Avrupa ve dünya şampiyonalarında ilk 3'e girebilmek. Triatlonda da şu an olimpiyat hazırlık süresi var. Olimpiyatlarda da Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Tabi bu süreçte bana destek olan antrenörüm Alper Köksoy ve Esra Nur Gökçek'e çok teşekkür ediyorum. Onların büyük katkısıyla ilk yarışımı güzel atlattım" ifadelerini kullandı. - MERSİN