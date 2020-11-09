(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor - Son Dakika

(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor

09.11.2020 10:33
(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor, System.String[]

Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıyor.

Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde atıyor. Güneydoğu'nun ikinci el araçlarının toplandığı 40 bin nüfuslu ilçede 600'e yakın araç galerisi bulunuyor. Türkiye'nin dört bir tarafından bu bölgeye gelenler, aradıkları özellikteki araçları satın alıyor.

İkinci el otomobil denildiğinde akla ilk gelen yerlerin başında bulunan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaklaşık 600 galerici bulunuyor. Tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ilçede galericiler uçak hariç her türlü aracı sattıklarını belirterek, ilçeye gelenlerin eli boş dönmediklerini ve en uygun araçların Nurdağı'nda olduğunu vurguluyor. Pandemi dolayısıyla sıfır araçların çıkmadığını bununda fiyat olarak ikinci ele yansıdığını ifade eden galericiler, pandemiye rağmen Nurdağı'nda her bütçeye uygun aracın bulunduğunu ifade etti.

"600'e yakın galerici var"

Nurdağı'nda 600'e yakın galericinin olduğunu söyleyen galerici Turgay Gümüş, "Burada 600'e yakın galerici var. Bu kadar galeri başka yerde yok. Burası Türkiye'nin orta bölgesidir. Burada her türlü araç satıyoruz. Pandemiden dolayı fiyatlar biraz yüksek. Burada her bütçeye uygun araç var. Buraya gelenler genelde boş çıkmıyor" dedi.

"Uçak hariç her türlü araç var"

Uçak hariç her türlü araç sattıklarını ifade eden Gümüş, "Burada uçak hariç her türlü araç satıyoruz. Diğer yerlerde günde bir sefer Pazar kurulur burada ise her gün araba pazarı vardır. Birçok bölgeden vatandaşlar buraya araç almaya geliyor. Bazı vatandaşlar gelip kendisine galeri dükkanı açıyor. Pandemi dolayısıyla sıfır araç çıkmadığı için millet ikinci ele yönlendi. Bu da fiyata yansıdı. Gene Türkiye'de en uygun yer burasıdır" şeklinde konuştu.

"Buraya gelen boş gitmiyor"

Nurdağı'na gelenin boş dönmediğini belirten Galerici Ali Koyuncu ise "Bütün büyük yollar buradan geçiyor. Dolayısıyla burası ticari yönden baya gelişti. Her bölgeden insanlar buraya araç almaya geliyor. Çünkü burada istediği marka ve modelde araç bulabiliyor. Fiyatta diğer yerlere göre daha uygun bu yüzden burası cazip haldedir. Genelde insanlar ben Nurdağı'na gittiğim zaman istediğim aracı bulurum diyorlar. O yüzden de burası çekim merkezi haline geliyor. Buraya gelen boş dönmüyor" ifadelerini kullandı.

"Yeterlilik belgesi bizi çok sevindirdi"

Koyuncu, yeterlilik belgesi şartının getirilmesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Yeterlilik belgesi bizi çok sevindirdi. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Ayaküstü millet araç satıyor. Güvenirliği yoktu şu an artık yeterlilik belgesi olanlar yapacak bu işi, bu da gerçekten ileriye dönük güzel bir çalışmadır" ifadelerine yer verdi.

Araba alım satımı işiyle uğraşan Sadık Taş ise "Nurdağı'nda 13 tane galeri sitesi var. daha yapılan siteler var. Burada 10 bin TL'lik arabada bulursun 300 bin liralık arabada bulursun her bütçeye araba vardır. Gelen boş çıkmaz aradığını mutlaka bulur" diye konuştu. - GAZİANTEP

(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor
(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor
(Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor

Gaziantep, Otomobil, Nurdağı, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi (Özel Haber) Türkiye'nin otomobil piyasasının kalbi burada atıyor - Son Dakika Ekonomi


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