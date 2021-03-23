(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak - Son Dakika

(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak

23.03.2021 11:16

(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre branşında 22,12 saniyelik derecesi ile Türkiye şampiyonu olarak ilk hedefini gerçekleştiren 16 yaşındaki sporcu Taha Özal,...

(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak

KARABÜK - İstanbul'da düzenlenen U18 Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda 200 metre branşında 22,12 saniyelik derecesi ile Türkiye şampiyonu olarak ilk hedefini gerçekleştiren 16 yaşındaki sporcu Taha Özal, İtalya'nın Rieti şehrinde düzenlenecek olan Atletizm Şampiyonası'nda derece elde etmek istiyor.

ENKA Spor Kulübü Sporcusu Taha Özal, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Salon Şampiyonası'nda 200 metre branşında 22,12 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu oldu. Antrenör Mustafa Toygar tarafından keşfedilen Özal, İstanbul'daki 22,12 saniyelik derecesiyle kendi yaşıtlarındaki sporcular arasında dünya sıralamasında birinci olarak yer aldı. Avrupa baraj derecesini 0.7 saliseyle kaçıran ve çalışmalarını Safranbolu İlçe Stadyumu'nda aralıksız sürdüren Özal, Antalya'da düzenlenecek olan yarışmada bu dereceyi aşmak istiyor.

Karabük'ün adını katıldığı şampiyonlarda sık sık duyuran Taha Özal, 26-29 Ağustos tarihleri arasında İtalya'nın Rieti şehrinde düzenlenecek olan 2021 Avrupa U18 Atletizm Şampiyonası'nda derece yapıp, ay-yıldızlı bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı dinletmek hedeflerinden biri.

İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan genç sporcu Taha Özal, İstanbul'da düzenlenen Türkiye U18 Salon Şampiyonası'nda 200 metre branşında 22,12 saniyelik derecesi ile Türkiye Şampiyonu olduğunu ve 0.7 saliseyle kaçırdığı Avrupa baraj derecesini aşmak istediğini söyledi.

"Hedefim Avrupa'da bayrağımızı dalgalandırmak"

Hedefinin Antalya'da düzenlenecek yarışta Avrupa baraj derecesini aşıp sonrasında Avrupa'da derece elde edip kürsüye çıkmak olduğunu ifade eden Özal, "Kürsüde şanlı bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutup dinletmek istiyorum. Sonrasındaki hedeflerim 2024 yılındaki olimpiyatlarda elimden geldiğince en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum. 200 metre branşında Ramil Guliyev'i, dünya genelinde de Usain Bolt'u örnek alıyorum" diye konuştu.

Türkiye şampiyonu olarak ilk hedefini gerçekleştirmenin güzel bir duygu olduğunu kaydeden Özal, isteğinin Karabük'ten daha fazla sporcunun çıkması olduğunu aktardı.

Karabük'ün ve ülkenin adını daha fazla duyurmak için desteğe ihtiyacı olan Taha Özal, desteklerinden dolayı Karabük Valisi Fuat Gürel'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan'a ve eski Kulüp Başkanı Gökhan Berat'a teşekkür etti.

Öte yandan Antrenör Mustafa Toygar öncülüğünde kentin adını duyuracak daha fazla başarılı sporcular yetiştirilmek üzere çalışmalar aralıksız devam ediyor.

(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak
(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak
(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak
(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak
(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak
(Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak

Atletizm, İstanbul, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Türkiye şampiyonu olan 16 yaşındaki atletin hedefi Avrupa şampiyonu olmak - Son Dakika Spor


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