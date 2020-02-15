(Özel haber) Uğur Balcıoğlu:

Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, ligde zor bir döneme girdiklerini ifade ederek, "Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu" dedi.



TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Nevşehir Belediyespor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Modafen'i 3-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Uğur Balcıoğlu, maçı İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Ligde zor bir döneme girdiklerinin altını çizen Balcıoğlu, "Zor olacağını biliyorduk. Diri ve istekli bir takım. Son sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım. Onlar açısından daha zor olacaktı. Suni çim olması alışık olmadığımız bir şey. Sahanın biraz boyunun küçük olması ilk yarıda oyunun sıkışmasına sebep oldu. İkinci yarıda golle oyunun kendini açacağından emindik. Gol geldikten sonra da oyun istediğimiz şekle döndü. Rakip takımın uzun toplarla gelme isteği oyunumuzu etkiledi. Mecburen geride karşılamak zorunda kaldık. Ama kazandığımız topları biraz daha dikkatli olsaydık eminim biraz daha fark açılırdı. Kazanmak çok önemli. Ligde çok zor bir dönemece gidiyoruz. Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu" şeklinde konuştu.



"Play-offtan çıkan takım da seneye 2. Lig olacak"



Deneyimli çalıştırıcı, TFF 3. Lig 3. Grup'ta lider olan Karacabey Belediyespor ile aralarındaki puan farkı hakkında da konuşarak, "Benim parolam; hiçbir zaman vazgeçmemek. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Biz kazanalım rakip takım kaybeder kaybetmez bilemeyiz. Kaybederse strese gireceğinden eminiz. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz iyi oyunla kazanalım. Tabi ki zor ama play-offtan çıkan takım da seneye 2. Lig'de olacak. O da şampiyonluk demektir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL