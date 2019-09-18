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(Özel haber) Uğur Çelikyay: "İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz"

1 saat önce

- (Özel haber) Uğur Çelikyay: "İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz" Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay: "Bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor"İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 3.

- (Özel haber) Uğur Çelikyay: "İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz"

Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay:

"Bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor"

İSTANBUL - Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Muğlaspor ile eşleşen Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay, "Bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor. İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Elemeleri'nde Muğlaspor ile eşleşen Bursaspor'da Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Çelikyay, kurayı İhlas Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kupada ve 1.Lig'de yollarına emin adımlarla devam etmek istediklerini belirten Çelikyay, "Güzel bir kura oldu. Yine deplasman çektim. Herkes için hayırlı olsun. Umarım bu turu da geçeriz. 1. Lig'de de üst sıralardayız. Buralara gelmek için çok mücadele ettik gerek yönetim gerekse hocalarımız ve futbolcularımız olarak. Şu an iyi gidiyoruz ve hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Türkiye'nin bütün takımlarının birtakım sancıları var. Bizim de ufak tefek sorunlarımız var. Ama bütün şehir arkamızda, takıma inanıyor. İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz" dedi.

(Özel haber) Uğur Çelikyay: İnşallah Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz

Türkiye Kupası, Bursaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
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