(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam (Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri - Son Dakika

(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri

6 saat önce

Dünyada büyük tehlike oluşturan korona virüsün etkileri artarak devam ederken, toplumun hemen her kesimi önlem almaya devam ediyor.

(Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri, System.String[]

Dünyada büyük tehlike oluşturan korona virüsün etkileri artarak devam ederken, toplumun hemen her kesimi önlem almaya devam ediyor. Eskişehir'de bazı kuaförler, üst solunum yollarından bulaşan bu virüse karşı müşterilerinin tedirgin olmaması adına maske ve eldivenle çalışırken, her saç-sakal kesiminden sonra da tıraş malzemelerini dezenfekte ediyor.


Son dönemde neredeyse tüm dünyada etkisini artırarak gösteren korona virüs, tüm toplumlarda korku ve paniğe neden oldu. On binlerce kişinin enfekte olduğu, binlerce kişinin de hayatını kaybetmesine yol açan bu hastalık karşısında insanlar önlem almayı sürdürüyor.


Eskişehir'de de insanlarla yakın temas halinde bulunan meslek gruplarından kuaförler, vatandaşların tedirgin olmadan tıraş olabilmeleri için tedbirlerini aldı. Öncelikle dükkanlarını dezenfekte eden usta eller, tıraş esnasında ise yüz maskesi ve eldiven kullanıyor. Ayrıca her saç-sakal kesiminden sonra tıraş malzemelerini tek tek dezenfekte eden kuaförler, insanlarda korku unsurlarını ortadan kaldırdıklarını belirtti.


"Her müşterimizden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz"


Aldıkları önlemlerden bahseden Kuaför Mustafa Öcal, "Her müşterimizden sonra malzemelerimizi dezenfekte ediyoruz. İş yerimizi ilaçlatıyoruz, makasımızı, tarağımızı temizliyoruz. Bu şekilde temizlik önlemleri aldık. İnsanların endişelenmelerine gerek yok. Kendimize göre tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşlar kuaförlerde yakın temastan dolayı makastan, taraktan virüsün geçeceğini düşünüyorlar. Kimsenin tedirgin olmasına gerek yok. Biz tüm önlemlerimizi alıyoruz. Eldiven ve maske takarak çalışıyoruz. Önlük olsun havlu olsun bunlar tek kullanımlık ürünler. Havlu ve önlükleri kullandıktan sonra atıyoruz" ifadelerini kullandı.


"Virüsün ülkemizde olduğunu duyduğumuzdan bu yana kuaför arkadaşlarımızla çeşitli önlemler aldık"


Kuaför Rıfat Şahin ise "Virüsün ülkemizde olduğunu duyduğumuzdan bu yana kuaför arkadaşlarımızla çeşitli önlemler aldık. Kullandığımız makasları, tarakları ve ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bunun gibi temizlik yönünden önlemler aldık. Vatandaşların tedirgin olmalarına gerek yok, biz tüm önlemleri alıyoruz. Her tıraştan sonra kullandığımız malzemeleri temizliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kuaför, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanından uyarı: C vitamini takviyesine gerek yok
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu         
11:59
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması         
11:33
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi         
10:12
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı         
23:26
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi         
22:38
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi! Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!         
21:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 17:19:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel Haber) Usta ellerden korona virüs tedbiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]