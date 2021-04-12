Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti - Son Dakika

Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti

12.04.2021 10:43

Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez;

"20 yıl önce kırmızı bülten kapsamına alınan ve nesli tükenmek üzere olan Van inci kefali balığı uygulanan tedbirler kapsamında artık bugün yok olmaktan kurtuldu"

"Bu gün artık yaklaşık 15 bin vatandaşımız rızkını balıktan elde ediyor"

"Bu yıl inci kefali balığına Van Gölü küçük mercan ismi verilen kardeş balık geldi"

" NASA'nın düzenlediği yarışmada finale kalan Van Gölü fotoğraf yarışmasında Vanlı hemşerilerimiz Van Gölü'ne sahip çıktı"

VAN - Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yasaklara kısa bir süre kala Van Gölü'ne açılarak balıkçılarla birlikte son ağları çekti.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ile birlikte Tuşba ilçesine bağlı Yeşilsu Mahallesi'ne gitti. Yeşilsu Muhtarı Tunay Balkış ve balıkçılar tarafından karşılanan Vali Bilmez, daha sonra Van Gölü'ne açılarak yasaklara kısa bir zaman kala balıkçılar ile birlikte gölden son ağları çekti. Yasak öncesi son ağları balıkçılarla çeken Van Valisi Bilmez, bugün balıkçı arkadaşlarla birlikte bu sezonun son balık avına çakarak ağları topladıklarını söyledi. Ramazan'ın gelişinden dolayı balık avlamayı biraz erken bıraktıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Bu ayın 15'inde yasak başlamasına rağmen balıkçı arkadaşlarımızın bir kısmı bugünden itibaren artık balığa çıkmamaya karar verdiler. 20 yıl önce kırmızı bülten kapsamına alınan, korunması gereken, nesli tükenmek üzere olan Van inci balığı artık bugün elhamdülillah üniversite hocalarımızın, vatandaşlarımızın, jandarmamızın, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimizin hepsinin gayretli çalışmaları sonucu inci kefali yok olmaktan kurtuldu. Bu gün artık yaklaşık 15 bin vatandaşımız rızkını balıktan elde ediyor. İyi bir noktaya geldik. Attık üreme dönemi başlıyor. İnşallah sonuna dek bu balığımızı hem yaşatacağız hem de ekonominize kazandıracağız" dedi.

"Bu yıl inci kefali balığına kardeş balık geldi"

Bu sene de inci kefali balığına Van Gölü küçük mercan ismi verilen bir kardeşin geldiğini ifade eden Vali Bilmez, "Bu sene de balığımıza kardeş bir balık geldi. Kentimizin, bölgemizin tanıtımına müthiş bir katkısı oldu. Van Gölü küçük mercan balığımız mikrobiyalitlerde yaşayan bir balık türü. Oda inşallah önümüzdeki zamanlarda dalgıçları Van'a taşıyacak" dedi.

"Vanlı hemşerilerimiz Van Gölü'ne sahip çıktı"

NASA'nın düzenlediği yarışmada Van Gölü fotoğrafının finale kaldığını belirten Vali Bilmez, "Sağolsun bütün hemşerilerimiz ciddi bir anlamda Van Gölü'ne sahip çıktı. Bu yarışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yeni bir balık sezonunda balıkçılarımızla inşallah tekrar bereketli bir sezon diliyorum. O sezonda da inşallah beraber olacağız. Ben Mustafa hocamıza da hem balıkçılarımıza olan ilgisinden, hem Van Gölü'nün bilinirliği, hem Van balığının korunması, gelişmesi için gösterdiği çabadan dolayı kendisine ve diğer öğretim görevlisi arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Balık hepimizin, balığa sahip çıkmamız lazım"

Av yasağının başlayacağı 15 Nisan'a sayılı günlerin kaldığını ifade eden Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bu gün Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez ile birlikte son ağları beraber çektik. İnci kefalinden bölgede 15 bin insan geçimini sağlıyor. İnci kefalinin en büyük sürdürülebilirliğindeki temel öğe, üreme göçünü sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi. Bu 3 aylık dönemde balık derelerde olacak ve koruma çalışmaları da geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sıkı bir şekilde devam edecek. Dolayısıyla doğal kaynaklarımızı koruduğumuz sürece burada binlerce insanı istihdam etmeye devam edeceğiz. Balık hepimizin balığa sahip çıkmamız lazım" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti
Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti

Öğretim Üyesi, Emin Bilmez, Van Gölü, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Bilmez, yasak öncesi balıkçılar ile gölden son ağları çekti - Son Dakika Ekonomi


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