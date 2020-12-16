(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor - Son Dakika

(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor

16.12.2020 10:43

- (Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Van Hentbol Spor Kulübü Kız Takımı yetkililerden destek bekliyor.

- (Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor

VAN - Türkiye Hentbol 2. Ligi'nde mücadele edecek olan Van Hentbol Spor Kulübü Kız Takımı yetkililerden destek bekliyor.

Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma Dayanışma Derneği'ne bağlı olan Van Hentbol Spor Kulübü, 1. lige çıkabilmek için gece gündüz çalışıyor. Ocak ayında başlaması beklenen ligde Doğu Anadolu Bölgesi'nin tek kız takımı olma başarısını gösteren Van Hentbol Spor Kulübü Kız Takımı, geçen sene gol averajıyla 1. Lige çıkamamış ve bunun üzüntüsünü yaşamıştı. Bu sene daha iyi hazırlandıklarını ve hedeflerinin 1. Lige çıkmak olduğunu ifade eden Van Hentbol Takımı Antrenörü Nedim Şahin, kulübün 2018 yılında kurulduğunu hatırlatarak kısa sürede elde edilen başarının önemli olduğuna dikkat çekti. 2018 yılında bölgesel lige müracaat ettiklerini ve hem kız hem de erkek takımı olarak 2. Lige çıkma başarısını gösterdiklerini aktaran Şahin, "2019 yılında iki takımla mücadele ettik fakat bu yıl maddi imkansızlıklardan dolayı erkek takımına ara verip, sadece kız takımıyla devam ediyoruz" dedi.

"Gol averajıyla 1. Lige çıkamadık"

Geçen yıl 2. Ligde mücadele verdiklerini ve gol averajıyla 1. Lige çıkamadıklarını vurgulayan Şahin, "Bu sene biraz daha tecrübe kazandık ve daha iyiyiz. Bu yıl daha da iyi olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın neredeyse tüm masraflarını kulüp başkanı ile birlikte karşıladıklarının altını çizen Şahin, "Biz eğitimciyiz, öğretmeniz ve öncü olmalıyız. Bundan dolayı elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz ama halkımızın da yanımızda olması gerekiyor. Van bir buçuk milyon nüfusu ve 13 belediyesi olan büyük bir şehir. Bu büyükşehirde yalnız kalmamamız gerekiyor. Belki bizim hatamızdı. Belki biz kendimizi yeteri kadar tanıtamadık, sesimizi duyuramadık ama ümidim var. Van halkının arkamızda duracağından ve bizi yalnız bırakmayacağından eminim. Çünkü bu çocuklar bizim geleceğimiz. 12 yaşında olan, 16 yaşında olan çocuklarımız var. Bunlar 25-30 yaşındaki ablalarına karşı mücadele verip ve bir gol averajıyla birinci lige çıkamadılar. Bunların elinden tutulması gerekiyor. Sadece bir kişinin sırtına yüklenmemesi gerekiyor" diye konuştu.

"Üst ligde olmamıza rağmen sahipsiz kalıyoruz"

2. Ligde mücadele eden tek bölge takımı olduklarını ifade eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yıl Mardin takımı da çıktı. Şu anda Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bizimle birlikte Mardin kız takımı da var. Bunun yanında Van'da üst liglerde olan iki bayan takımı var. Biri Van Büyükşehir Belediyesinin voleybol takımı, bir de biz varız. Üst ligde olmamıza rağmen sahipsiz kalıyoruz. Bu konuda yetkililerin bizim yanımızda olduklarını göstermeleri gerekiyor. Biz il dışına gittiğimizde o ildeki camilerden maça davet anonsları yapılıyor ve servisler kaldırılıyor. Biz taraftarı geçtik deplasmana gidecek servisi bile cebimizden ödemek zorunda kalıyoruz. Bu; spora, gençliğe verilen değerdir. Bizim gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Biz eğitimci olarak elimizden geleni yapıyoruz ama bir yere kadar gelebiliyoruz. Bir yerden sonra tıkanıyoruz. Bu konuda değerli büyüklerimizden ricamız, bizi sahipsiz bırakmasınlar. Biz, Van'ın takımıyız ve Van'ı dışarıda gururla temsil ediyoruz. Lütfen bizi görmezden gelmeyin. Biz bu Van'ın evlatlarıyla başarı getirmeye çalışıyoruz. Başarı imkanlarla doğru orantılıdır. İmkanlar ne kadar iyi olursa başarı buna göre artıyor. Konaklama için, yeme içme için, servis ve yakıt için bütçe gerekiyor. Bu çocuklar antrenmana gelip giderken iki servis değiştiriyorlar. Haliyle aileleri en azından servis paralarının verilmesi gerektiğini düşünüyorlar. Verilmesi de gerekiyor. Çünkü bu çocuklar, Van'ı temsil ediyor, gittikleri her yerde Van'ı gururlandırıyor. O yüzden Van'ımızın bizlere ve bu çocuklara sahip çıkması gerekiyor."

Sporcular ise tek hedeflerinin Van'ı her yerde en güzel şekilde temsil etmek olduğunu ifade ederek, bu anlamda yetkililerden destek beklediklerini söylediler.

(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor
(Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor

Hentbol, Türkiye, Kız, Van, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu, Milan'la yeni sözleşme için anlaşma sağladı Beşiktaş taraftarı Abdullah Didinmez, 35 yıldır gazete haberlerini biriktiriyor Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Samsun'da koronavirüsle mücadele için gizli ekip kuruldu: Yoğunluk yaşanan yerleri fotoğraflıyorlar Koronavirüs ilacını bulan Alman şirket Formycon, Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter'in yöntemini kullandı Yanlış taktığı vites yüzünden ölümden dönen balıkçı: Başımıza çok kötü şeyler geldi, 2020'den kurtulmak istiyorum 'Erkek meselesi' yüzünden saç saça baş başa girdiler! O anlar kamerada Rusya, Türkiye'den domates ithalatını arttırma kararı aldı
AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak AİHM Büyük Dairesi, Selahattin Demirtaş hakkındaki kararını 22 Aralık'ta açıklayacak         
11:39
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek Son dakika: Merkez Bankası 2021 yılı döviz kuru politikasını açıkladı: Dalgalı kur rejimi devam edecek         
10:47
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon! 13 milyon liralık uyuşturucuyu tropikal meyvelerin içerisinde saklamışlar         
10:24
Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti         
10:15
İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar İki daireyi halıyla birleştirip halay çeken vatandaşlar birbirlerine koronavirüs bulaştırmışlar         
10:12
İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı İBB, barajlardaki doluluk oranının alarm vermesine rağmen yağmurlu havada çimleri suladı         
09:58
Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı Uzaktan eğitim için bilgisayar alan ailenin hevesi kursağında kaldı! Kutudan 3 kitap çıktı         
09:38
Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor Uzman isim dikkat çeken bilgiyi paylaştı: Hastaneye göğüs ağrısı ile başvuran hastaların çoğu pozitif çıkıyor         
09:26
Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik Altaylı'nın canlı yayındaki açıklamaları infial yarattı: Türkiye'yi Suriye'ye savaşsız kaybettik         
09:07
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
"Mezarlıkta kalıyorum, devlete kurban olayım" dedi, polisler ceza kesmedi         
02:04
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı         
16:29
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 12:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Van Hentbol Spor Kulübü destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei