(Özel haber) Volkan Can: "Uçuşumuz iptal olursa Fenerbahçe maçı için erteleme talebinde bulunacağız" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Volkan Can: 'Uçuşumuz iptal olursa Fenerbahçe maçı için erteleme talebinde bulunacağız' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Volkan Can: "Uçuşumuz iptal olursa Fenerbahçe maçı için erteleme talebinde bulunacağız"

7 saat önce

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Trabzon'da oluşan hava muhalefetlerinden dolayı henüz şehirden ayrılamadıklarını, bu akşam saat 18.00'deki uçuşlarının da iptal olması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Fenerbahçe müsabakasının ertelenmesi adına talepte bulunacaklarını söyledi.

(Özel haber) Volkan Can:

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Trabzon'da oluşan hava muhalefetlerinden dolayı henüz şehirden ayrılamadıklarını, bu akşam saat 18.00'deki uçuşlarının da iptal olması durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) Fenerbahçe müsabakasının ertelenmesi adına talepte bulunacaklarını söyledi.


Hekimoğlu Trabzonspor ile Kırklarelispor arasında oynanacak olan TFF 2. Lig müsabakası Trabzon'da gerçekleşen olumsuz hava koşulları sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Uçak seferlerinin de bu nedenle iptal edilmesi üzerine Fenerbahçe ile oynayacakları Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için İstanbul'a hareket edemeyen Kırklarelispor'da Başkan Volkan Can, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.


Yetkililerden uçak seferleriyle alakalı olumlu yada olumsuz bir haber beklediklerini aktaran Can, "Şu anda havalimanına geçiyoruz. Saat 18.00'de uçağımız var. Herhangi bir iptal durumu olmazsa İstanbul'a geleceğiz. İptal durumunda ise diğer uçuşları ön göremediğimizden Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın ileri bir tarihe ertelenmesi için talepte bulunacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Volkan Can, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Trabzonspor
Müge Boz'dan tacizle suçlanan eşine destek: Her durumda yanındayım Lazio, Vedat Muriç'e kancayı taktı IFAB, Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yapıldığını TFF'ye iletti

Son Dakika Haberleri
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu
21:14 Engin Altan Düzyatan, farkındalık için çektiği belgeselde çöp topladı
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 23:34:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Volkan Can: "Uçuşumuz iptal olursa Fenerbahçe maçı için erteleme talebinde bulunacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]