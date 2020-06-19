(Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor - Son Dakika

(Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor

- (Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor 100 yıllık kulüpte 50 yılını devirdi Zonguldak'ta amatör küme ekiplerinden Zonguldak Gençlikspor'u çalıştıran 70 yaşındaki futbol antrenörü Hayri Dübüş, 100 yıllık kulüpte 50 yılını devirerek genç antrenörlere taş çıkarttı.

- (Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor

100 yıllık kulüpte 50 yılını devirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta amatör küme ekiplerinden Zonguldak Gençlikspor'u çalıştıran 70 yaşındaki futbol antrenörü Hayri Dübüş, 100 yıllık kulüpte 50 yılını devirerek genç antrenörlere taş çıkarttı.

Zonguldak'ta 100 yıl öncesinde kurulan Zonguldak Gençlikspor'da 50 yılını deviren 70 yaşındaki tecrübeli antrenör Hayri Dübüş adeta genç antrenörlere taş çıkartıyor. Disiplinli kişiliği ile tecrübelerini oyunculara aktaran Dübüş, 50 yıldır Zonguldak Gençlikspor'da bir çok futbolcuyu Türk futboluna kazandırdı. 50 yıldır Zonguldak Gençlikspor takımında sadece gençlere şans veren deneyimli antrenör Hayri Dübüş, gençlerden kurulu takımıyla onlarca kupayı müzesine götürdü. Korona virüs salgını nedeniyle yeşil sahalardan uzak kalan Dübüş, salgının bitmesiyle birlikte yeniden yeşil sahalara dönmenin hayalini kuruyor.

Kariyeri boyunca profesyonel liglere 39 futbolcu yetiştirdiğini anlatan Dübüş, "Ben uzun yıllar Zonguldak Gençlik Kulübü'nde 50 senedir bu kulüpteyim. 100 yıllık kulübün 50 yılı benimle geçti. Hayatımız devam ettiği müddetçe devam edeceğiz. Bu kulübü yıllarca yaşatmaya çalıştık. Çok sayıda futbolca yetiştirdik. Kapanmaması için mücadele verdik. İnşallah sağlığımız elverirse yine hocalık olarak, yönetici olarak devam edeceğiz. Benim dönemimde 39 profesyonel yetiştirdik. 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de oynadılar. Uzun yıllar hizmet ettik. Yetiştirmeye de sağlığımız devam ederse, devam edeceğiz. Devamlı gençlere hizmet ettik. Yaşlı futbolcu oynatmadık. Gençleri Türk Futbolu'na kazandırmaya çalıştık. Bundan sonra da hayat devam edecek. Yine gençleri yetiştirmeye devam edeceğiz. Virüs bizi çok etkiledi. Moralimizi bozdu. Futboldan uzak kaldık. Önümüzdeki yıllarda da ne olacağı belli değil. İnşallah ülkece bu virüsten tamamen kurtuluruz" diye konuştu.

(Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor

Zonguldak, Futbol, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 01:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti         
13:18
Bakan Koca, her zamanki nahif üslubuyla belediye başkanlarına seslendi: Bir istirhamım var Bakan Koca, her zamanki nahif üslubuyla belediye başkanlarına seslendi: Bir istirhamım var         
13:14
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı         
12:57
Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak Fenerbahçe, Obradovic'te mutlu sona ulaştı! Takım bütçesi 20 milyon euro olacak         
12:53
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti         
12:49
Vatandaşlar için Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi         
12:46
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı         
12:41
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi         
12:22
Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı Galatasaray'ın Riva projesindeki 509 villanın 430'u satıldı         
12:22
Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı Yatalak yaşlı adam, yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı         
12:05
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı         
11:58
İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi         
11:57
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig kulüplerine ödeme müjdesi: Bugün ve haftaya yayıncı kuruluş ödeme yapacak         
11:54
Necip Uysal, Necip Uysal, "kilo aldı" diye eleştirilen takım arkadaşı Güven Yalçın'a destek çıktı         
11:38
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı         
11:30
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı         
11:28
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı         
11:28
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor         
11:21
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi         
11:14
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
11:12
Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası Hindistan'da 1 kişiyi öldürüp, 249 kişiyi yaralayan alkolik maymuna ömür boyu hapis cezası         
11:08
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı         
11:06
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu         
11:04
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı         
10:54
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı         
10:54
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi         
10:54
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler         
10:52
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı 30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı         
10:48
Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı 381,7 liradan işlem görüyor         
10:37
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor         
10:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 13:44:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Yaşayan efsane yeşil sahalarına dönmenin hayalini kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]