(özel haber) yaşlı adam 3 metreden düşüp yaralandı

KADIKÖY'de bir binanın arka bahçesine düşen Yusuf Köksal yaralandı. Yararlanan yaşlı adam binada oturanların yardım çığlıklarını duyması üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 06.30 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokağı'nda yaşandı. Binanın arka bahçesinden yardım çığlıklarına uyanan apartman sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın arka bahçesine yaklaşık 3 metreden düşerek yaralandığı anlaşılan Yusuf Köksal'ı kurtarmak için yanına indi. Sağlık ekipleri ise yaşlı adamı ilk müdahalesinin ardından sedyeye aldı. Köksal, düştüğü yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sedye ve merdiven yardımıyla çıkarıldı. Ambulansa alınan Köksal, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Bahçeye düşen adam

-Sağlık ekiplerinin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Yaralının sedyeye alınması

-Sedye ile yaralının yukarı çekilmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler