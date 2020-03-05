(Özel haber) Yatabare: "Galatasaray'a gol atmak istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Yatabare: 'Galatasaray'a gol atmak istiyorum' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Yatabare: "Galatasaray'a gol atmak istiyorum"

6 saat önce

Sivasspor'un deneyimli golcüsü Mustapha Yatabare, ligde bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'a gol atmak istediğini ifade ederek, "Takımdaki arkadaşlarım da atabilir.

(Özel haber) Yatabare:

Sivasspor'un deneyimli golcüsü Mustapha Yatabare, ligde bu hafta karşılaşacakları Galatasaray'a gol atmak istediğini ifade ederek, "Takımdaki arkadaşlarım da atabilir. Bizim için önemli olan burada galibiyeti almak" dedi.


Sezon başında Sivasspor'a transfer olan 34 yaşındaki Malili forvet Mustapha Yatabare, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamada bulundu. Galatasaray ile zor bir maça çıkacaklarını söyleyen deneyimli golcü, "Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Zaten Galatasaray'da iyi bir geri dönüş yakaladı, özellikle bu sezonun ligin ikinci yarısında. Bütün hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Bu maça tabii ki hazır olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.


"Puan almaya odaklanıyoruz"


Şampiyonluk düşüncesi ile ilgili yöneltilen soruya Yatabare, "Biz halen maç maç değerlendiriyoruz. Sadece puan almaya odaklıyoruz kendimizi. İlk yarı gibi çok iyi bir başlangıç yapamadık ama sonradan güzel şekilde toparladık. Bir galibiyet serisi yakalamıştık. Ligin ikinci yarısında da böyle olacağını ümit ediyorum. Ligin sonunda da hesaplarımızı yapacağız ve hangi durumda olduğumuzu göreceğiz" diye cevap verdi.


"Önemli olan galibiyet"


11 golle takımın en golcü oyuncusu olan Yatabare, taraftarların Galatasaray maçında kendisinden gol beklediği yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:


"İnşallah tabii ki atmak isterim ama ben hangi maçta gol atacağımı seçmiyorum. Galatasaray'a karşı gol atmak istiyorum. Takımdaki arkadaşlarımda atabilir. Bizim için önemli olarak burada galibiyeti almak."


"Stadyum dolsun"


34 yaşındaki futbolcu son olarak taraftarları Galatasaray ile oynayacakları maça davet ederek, "Taraftarımız Galatasaray maçına kalabalık gelsinler. Gerçekten bunu istiyoruz, umarım stadyum dolu olur, full olur. Çünkü bizim taraftarımız bizim için çok önemli. Taraftarlar en büyük desteğimiz. Takımın 12. adamı. O yüzden taraftarlarımız stadyumumuzu kesinlikle doldursunlar" diye konuştu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı, Mustapha Yatabare, Galatasaray, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:23 Kaynak: İHA
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