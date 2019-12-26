(Özel Haber) Zargo Toure: "Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel Haber) Zargo Toure: 'Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz' - Son Dakika Spor

(Özel Haber) Zargo Toure: "Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz"

6 saat önce

Gençlerbirliği futbolcusu Zargo Toure bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçından puan ya da puanlar ile dönmek istediklerini söyledi.

(Özel Haber) Zargo Toure:

Gençlerbirliği futbolcusu Zargo Toure bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçından puan ya da puanlar ile dönmek istediklerini söyledi.


Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği'nin Fransız futbolcusu Zargo Toure İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı. Toure, 'Son haftalarda takım olarak iyi oynuyoruz' derken Beşiktaş maçına iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade etti.


"Ligin liderinden alınan 1 puan için iyi diyebiliriz ama evimizde kazanmak istiyorduk"


Sivasspor maçından alınan 1 puanın önemli olduğuna dikkat çeken Toure, "Sivasspor maçına hocamız ile beraber iyi hazırlanarak konsantre olmuştuk. Kazanmamız gerektiğini düşündüğümüz bir maçtı. Maçın ilk yarısında iyi oynamadık ve geriye düştük. Ama ikinci yarıda gerçek karakterimizi ortaya koyarak 2-1 öne geçtik. Maalesef son dakikada gelen bir gol ile beraberlik ile ayrılmış olduk. Ligin liderinden alınan 1 puan için iyi diyebiliriz ama evimizde kazanmak istiyorduk" diye konuştu.


" Türkiye'nin önemli takımlarından biri ile deplasmanda oynayacağız"


Oynayacakları Beşiktaş maçından iyi bir sonuçla dönmek istediklerini belirten Gençlerbirliği futbolcusu Zargo Toure, "Türkiye'nin önemli takımlarından biri ile deplasmanda oynayacağız. Şuana kadar hocamız ile gerektiği şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Beşiktaş maçından 1 puan ya da 3 puan ile dönebiliriz. Neden olmasın" ifadelerini kullandı.


"Hem kendimin hem takımımın iyi gidişini görmek beni memnun ediyor"


Son haftalarda hem kendisinin hem takımın performansının yükseldiğini dile getiren Toure, "Bir oyuncunun performansı takım arkadaşlarının performansı ile beraber artar. Son haftalarda takım olarak iyi oynuyoruz. Takım arkadaşlarım ile beraber benimde performansım artıyor. Bu bana büyük mutluluk veriyor. Hem kendimin hem takımımın iyi gidişini görmek beni memnun ediyor" şeklinde konuştu. - ANKARA

Gençlerbirliği, Kolo Toure, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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