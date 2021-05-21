(Özel haber) Zehra Güneş: "Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız" - Son Dakika

(Özel haber) Zehra Güneş: "Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız"

21.05.2021 10:33

- (Özel haber) Zehra Güneş: "Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş: "Olimpiyatlarda ilk hedef gruptan çıkmak" "Daha yorucu bir dönem bizi bekliyor" A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş,...

- (Özel haber) Zehra Güneş: "Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş:

"Olimpiyatlarda ilk hedef gruptan çıkmak"

"Daha yorucu bir dönem bizi bekliyor"

İSTANBUL - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, kendilerini çok uzun bir periyodun beklediğini söyleyerek, "Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız. Çünkü bizden beklenen şey çok yükseklerde. Bu çıtayı biz yükseklere koyduk. Şu an tam motivasyon şekilde antrenmanlara devam ediyoruz" dedi.

Bu yaz Voleybol Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Zehra Güneş, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Milli Takım'ı özlediğini ifade eden Güneş, "Çok uzun bir süreçten sonra sonunun ne olduğunu bilmediğimiz pandemi dolayısıyla çok yorucu bir sezondan sonra toparlanabildik milli takım olarak. Uzun süre sonra burada oynamaktan dolayı çok mutluyum. Gerçekten Milli Takımı çok özlemişim. Çok uzun bir periyot bizi bekliyor. Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız. Bizden beklenen şey çok yükseklerde. Bu çıtayı biz yükseklere koyduk. Şu an tam motivasyon şekilde antrenmanlara devam ediyoruz. Şu an takıma katılamadım. Küçük bir sakatlık yaşadım. VNL'de (Voleybol Milletler Ligi) takımla birlikte olacağım ama ilk periyotta onlarla birlikte olamayacağım. Sadece onlara destek olacağım. Ondan sonra yapabildiğimiz en hızlı dönüşü yapmaya çalışacağım" diye konuştu.

"Daha yorucu bir dönem bizi bekliyor"

Kulüplerde yoğun geçen sezondan sonra milli takımda da yine aynı yoğunluğun olacağının hatırlatılması üzerine 21 yaşındaki voleybolcu, "Bu sezon bütün sporcular için bence fiziksel olarak değil de mental olarak daha yoğun ve yorucu bir sezondu. Çünkü sonunu bilmediğimiz bir şeyi oynuyorduk. Her an birisi korona olacak mı, acaba temaslı mıyız diye düşünceleri ile oynadık her zaman. Sonuçta evde ailemiz, sevdiklerimiz beklerken, biz burada sporumuzu yapmaya devam ettik. Çok kritik dönemde karşı takımda, takım arkadaşlarım, tanıdığım arkadaşlarım pozitif çıktı ve sonuçta seriyi tamamlayamadık. Bunun için birazcık sezonu buruk bitirdik. Ama şampiyon olarak bitirdiğimiz için tabi ki de mutlu oldum. O yüzden mental olarak yorucu bir sezondan sonra daha yorucu bir dönem bizi bekliyor. O yüzden sadece buraya odaklanıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" şeklinde konuştu.

"Olimpiyatlarda ilk hedef gruptan çıkmak"

Milli Takım'ın hedefleri hakkında da konuşan genç oyuncu, "Olimpiyatta çok zor bir gruptayız. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Kürsüde yer alabilirsek çok mutlu oluruz. VNL'de finalleri oynamak istiyoruz. Orada da bir madalya alırsak tadından yenmez. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve istediğimiz yönde tamamlayabiliriz" dedi.

(Özel haber) Zehra Güneş: Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız
(Özel haber) Zehra Güneş: Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız
(Özel haber) Zehra Güneş: Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız
(Özel haber) Zehra Güneş: Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız

Zehra Güneş, Milli Takım, voleybol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor (Özel haber) Zehra Güneş: 'Elimizden gelenin en iyisini vermek zorundayız' - Son Dakika Spor


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