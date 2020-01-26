(Özel haber) Zehra Güneş: "Hedefimiz olimpiyatlarda iyi işler yapmak" - Son Dakika
Son Dakika Spor (Özel haber) Zehra Güneş: 'Hedefimiz olimpiyatlarda iyi işler yapmak' - Son Dakika Spor

(Özel haber) Zehra Güneş: "Hedefimiz olimpiyatlarda iyi işler yapmak"

6 saat önce

Milli Takım'ın VakıfBanklı voleybolcusu Zehra Güneş, olimpiyatlara gitmeye hak kazanmalarıyla ilgili, "20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır.

(Özel haber) Zehra Güneş:

Milli Takım'ın VakıfBanklı voleybolcusu Zehra Güneş, olimpiyatlara gitmeye hak kazanmalarıyla ilgili, "20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır. Giovanni de söyledi bu durumu. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Daha genç yaşımızda bunu başarabildiysek bir sonraki olimpiyatlara da gidebiliriz. Hedefimiz orada iyi işler yapmak" diye konuştu.


A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen genç sporcu Zehra Güneş, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Olimpiyatlara katılmaya hak kazandıkları andan itibaren şokta olduğunu ifade eden Güneş, "Gerçekten neler olduğunu idrak edemedim. Yanımdakine dönüp 'Olimpiyatlara mı gidiyoruz?' dedim. Bazılarımız ağlıyor, bazılarımız gülüyordu. Ben hayatımda böyle bir duyguyu hiçbir maçta, kupada hissetmedim. Bir sporcunun kariyerinde en özel anlardan biri bence. Oraya gidince daha iyi anlayacağız bunları. Almanya'yı 3-0 yenmek büyük bir başarıydı. Türk halkını çok iyi bir şekilde temsil ettik. Olimpiyatlarda da etmeyi istiyoruz. Milli formayı 18 yaşımda giydim. Olimpiyatlara gidebildiğimizden dolayı kendimle duyduğum gururu anlatamam. 20 yaşında oraya gidebilen çok az sporcu vardır. Giovanni de söyledi bu durumu. Bunu başarabildiğimiz için çok mutluyum. Daha genç yaşımızda bunu başarabildiysek bir sonraki olimpiyatlara da gidebiliriz. Hedefimiz orada iyi işler yapmak" dedi.


"Eda ve Naz abla bizleri motive etti"


Daha önce olimpiyatlarda yer alan Eda Erdem Dündar ve Naz Aydemir Akyol'un kendilerine olan desteğini anlatan 20 yaşındaki voleybolcu, "Naz abla ve Eda abla bunlar önceden olimpiyat görmüş insanlar olduğu için hazırlanma sürecinde bizi çok motive ettiler. Onlar 'Olimpiyatları, oraya gittiğinizde anlayacaksınız' dediler. Anılarını anlattıklarında, onların tüyleri diken diken oluyordu. Onlar anlatınca bizde istek ve hırs daha fazla oluştu. Başardık sonunda mutluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Zehra Güneş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 01:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emre Kocadağ: Beşiktaş masaya yumruğunu vurduğunda yıkıp geçecek
Beşiktaş, Göztepe maçı için kural hatası iddiasıyla başvuru yapacak Fenerbahçe'den, TFF'nin Trabzonspor maçını ertelemesine tepki Beşiktaş taraftarı, hakem kararlarına tepki gösterdi! Kural hatası iddiası gündeme geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 19:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: (Özel haber) Zehra Güneş: "Hedefimiz olimpiyatlarda iyi işler yapmak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]