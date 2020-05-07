(Özel) Hacivat ve Karagöz'den 'Evde Kal' çağrısı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlarla buluşturulamayan Hacivat ve Karagöz oyunu 'korona' konulu senaryosuyla video haline dönüştürüldü. Ramazan ayının geleneksel gölge oyununun videosu sosyal medyada çok sayıda beğeni topladı.



Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan Türk-Osmanlı tarihinin geleneksel gölge oyunu 'Karagöz ve Hacivat', tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle bu yıl sahneleri şenlendiremedi. Geleneksel gölge oyununu kurgu programlarıyla video haline dönüştüren Beykoz'da yaşayan İletişim Fakültesi öğrencisi Arda Ersel, hazırladığı 'Karagöz ve Hacivat' gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, evlerinde kalan vatandaşlar tarafından çok sayıda beğeni topladı.



Korona virüse yönelik alınan önlemler kapsamında uyulması gereken kuralları içeren ve 'Evde kal' çağrılarında bulunulan senaryo kapsamında, Karagöz'e göre daha bilgili olan Hacivat karakterine ise maske takılması dikkat çekti.



Geleneksel gölge oyununu dijital ortama taşıyarak insanlarla buluşturan üniversite öğrencisi Arda Ersel, "Ramazan ayındayız. Bu ayın vazgeçilmezi, Karagöz ve Hacivat'tır ve maalesef pandemi sürecinde evlerimizde kaldığımız için Karagöz ve Hacivat'ı canlı canlı izleyemiyoruz. Siz Karagöz ve Hacivat'a gidemiyorsanız ben de 'Karagöz ve Hacivat olarak evlerinize gelirim' diye düşünerek teknolojiyi ve kurgu programlarını kullandım. Senaryosunu yazdım, oynattım ve evlerinize getirmeye çalıştım" dedi.



Montaj programıyla Hacivat'a maske taktığını ancak Karagöz'e takmadığını belirten Ersel, "Çünkü, Hacivat Karagöz'e göre daha bilinçli, daha bilgili olduğu için. Tabii daha sonra Karagöz de maske takılması gerektiğini öğreniyor. Fırsatım olursa ilerleyen dönemlerde Karagöz'ü da maskeli olarak seyredebiliriz. İnternet ortamından böyle bir şey yaptım. Diliyorum ki, hastalık geçtikten sonra yine Karagöz ve Hacivat'a perde arkasından canlı canlı kavuşuruz. Siz yeter ki evde kalın" diye konuştu. - İSTANBUL