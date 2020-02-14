Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi - Son Dakika

Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi

7 saat önce

Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti.

Özel halk otobüsleri hat bedelleri ödendi, System.String[]

Şehir merkezinde hizmet veren şehir içi dolmuş hatlarının devri bugün gerçekleşti. Dolmuş esnafının hat bedelleri bugün itibariyle banka hesaplarına aktarıldı. Şehir içi hatlarının kullanım hakkının tamamı Ağrı Belediyesine geçmesiyle ilgili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın özverili bir çalışma yürüttüğünü ifade eden kooparatif başkanları Fadıl ATAŞ ve Reis Alpaslan dolmuş esnafı adına Savcı Sayan'a teşekkür ettiler.


Belediye Başkanı Savcı Sayan, " Çok kısa bir süre geçmesine rağmen hat sahiplerimizi mağdur etmeyip, ödemelerini gerçekleştirdik. Ulaşım hatlarımızın tamamının kullanım hakları belediyemize geçmiştir. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Şoförler ve otomobilciler Odası Başkanı Cezmi Alpaslan sonucun Ağrı'ya hayırlı olması temennisinde bulunarak, dolmuş esnafına hat bedelinin peşin ödemesini sağladığı için Belediye Başkanı Savcı Sayan'a dolmuş esnafı adına teşekkür etti. - AĞRI

Savcı Sayan, Banka, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:18 Kaynak: İHA
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