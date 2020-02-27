Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Karabük Belediyesi korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması başlattı.

Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Karabük Belediyesi korona virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla toplu ulaşım araçlarında dezenfekte çalışması başlattı.


Kent genelinde toplu taşıma araçları olarak kullanılan özel halk otobüslerinde mikroplara karşı ilaçlanma çalışmaları başlatıldı. Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri son günlerde tüm insanları tehdit eden korona virüsü engellemek amacıyla Özel Halk Otobüs İşletmeciler Derneği'ne ait 50 adet toplu taşıma araçları dezenfekte ve sterilize edildi.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Karabük Özel Halk Otobüs İşletmeciler Derneği Başkanı Recep Savurat, bütün araçlarında her akşam genel hijyen çalışmaları yapıldığını belirterek, "Ama herkesin bildiği üzerine insanların sağlık açısından tehdit oluşturacak en büyük etkende toplu taşıma araçları. Bu konuda bizde gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hem Karabük Belediyesi hem de Özel Halk Otobüsleri İşletmecileri olarak da her sene araçlarımız ilaçlanmaktadır" dedi.


Korona virüsüne karşı gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Savurat, "Herkesin bildiği üzere dünya genelinde insanlar için tehdit oluşturan bir virüs var. Bizde bu konuda elimizden geldiği kadar gerekli hijyenik, temizlikleri ve ilaçlamaları Karabük Belediyesi desteği ile kendi araçlarımızda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz" diye konuştu. - KARABÜK

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 07:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile telefonda görüştü
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan İdlib şehitleri için taziye mesajı Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, şehitlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 01:40:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel halk otobüsleri korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]