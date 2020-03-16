Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği - Son Dakika

Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği

7 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı her gün temizleniyor.

Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri korona virüsüne karşı her gün temizleniyor.


Çin'de ortaya çıkarak tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüsü Türkiye'de de görülmesi üzerine dezenfekte işlemleri daha da önem kazandı. Samsun'da her gün binlerce kişinin kullandığı halk otobüsleri Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (SAMULAŞ) tarafından görevlendiren ekiplerce dezenfekte ediliyor. 106 adet bulunan halk otobüsü en ince noktasına kadar dezenfekte işlemi yapılırken ayrıca şoförler yolculuklarda plastik eldiven takıyor.


"Her gün otobüsler rutin bir şekilde dezenfekte edilecektir"


Özel halk otobüsleri hareket memuru olan Uğur Dere, her gün detaylı bir şekilde temizlik işleminin devam edeceğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar burada otobüslerin dezenfekte işlemini sağlıyoruz. Halkın sağlığına öncelik veriyoruz. Sonuçta bu otobüslere binlerce insan biniyor. Sağlıklı bir şekilde hizmet edilmesi için dezenfekte edilmesi gerekiyor. SAMULAŞ personelleri otobüs içerisindeki tutamaç yerlerini halkımızın tuttuğu her yeri dezenfekte ediyor" dedi.


Otobüs şoförleri ise bu uygulama ile halkın sağlığının ön planda tutulduğunu ve kendilerinin korana virüsü ile ilgili bilinçlendirildiğini ifade ettiler. - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum Son dakika: ABD'de yapım aşamasında olan koronavirüs aşısı ilk kez denenecek
Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi Koronavirüs salgınını fırsat bilerek sahte dezenfekte ürünleri üreten çete çökertildi         
18:22
Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de Isla ile sezon sonunda yollar ayrılıyor         
17:09
Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi Son dakika: CHP, koronavirüs tedbirleri kapsamında olağan kurultayı ileri bir tarihe erteledi         
15:35
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı James Bond filminin oyuncusu Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı         
11:44
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi         
11:42
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak         
11:19
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir         
10:06
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı         
09:36
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı         
09:12
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 00:49:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özel halk otobüslerinde korona virüsü seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]