Özel Halk Otobüslerinde son sefer saati düzenlemesi - Son Dakika

Özel Halk Otobüslerinde son sefer saati düzenlemesi

06.11.2020 09:13
Özel Halk Otobüslerinde son sefer saati düzenlemesi, System.String[]

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında son sefer saatleri ile ilgili düzenleme yapılacak.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinde, Korona virüs tedbirleri kapsamında son sefer saatleri ile ilgili düzenleme yapılacak.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi tarafından, Korona virüs tedbirleri kapsamında son sefer saatleri ile ilgili düzenleme yapılacağı açıklandı. Şehiriçi Özel Halk Otobüslerinin 23.30 olan son sefer saatleri, korona virüs tedbirleri kapsamında 22.30 olarak düzenlenecek.

Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, "Korona virüs tedbirleri kapsamında çoğu işletmelerin 22.00'den sonra kapanması durumu göz önüne alınarak, belirli güzergahlarda son sefer saatleri 22.30'a çekilecektir. Şu anda hangi güzergahlarda saat değişikliğine gidileceğini takip ediyoruz. Saat 22.00'dan sonra hiç yolcu almadan seferi tamamlanan güzergahlarda, son sefer saati geçici olarak 22.30 şeklinde değiştirilecektir. Ancak 22.00'den sonra, bir yolcu dahi alan otobüs güzergahımızın son sefer saati aynı kalacaktır. Dün itibariyle saat 22.00 den sonraki araçlarımızı hafta sonuna kadar takip edeceğiz, sıfır yolcu ile giden seferlere düzenleme getirip www.aydinsehirici.com internet adresimizden de sefer saatleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır" dedi.

1 Numaralı Hatta Değişiklik Yok

Başkan Yalçın, Otogar - Mimar Sinan Mahallesi güzergahında 24 saat aktif çalışan 1 numaralı hattın sefer saatlerinde ise değişikliğe gidilmediğini belirtti. - AYDIN

Özel Halk Otobüslerinde son sefer saati düzenlemesi

Koronavirüs, Efeler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Özel Halk Otobüslerinde son sefer saati düzenlemesi - Son Dakika


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