Özel Halk otobüslerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Özel Halk otobüslerinde sosyal mesafe, hijyen ve maske denetimi yapıldı

Nevşehir'de, toplu taşıma araçlarında yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı alınması gereken tedbirler ile yolcuların maske kuralına uyup uymadıkları denetlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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