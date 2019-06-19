Son Dakika Haberleri: Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı
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Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı

1 saat önce

Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanmasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdi.

Özel Halk otobüslerinde tek tip kıyafet uygulaması başladı, System.String[]
Yolcu memnuniyetini arttırarak şehir içinde kaliteli ve konforlu taşımacılığın sağlanmasını hedefleyen Nevşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinde görev yapan tüm şoförler için tek tip kıyafet giyerek yaka kartı takma zorunluluğu getirdi.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetiminde, şehir merkezindeki 5 ayrı hattaki 74 özel halk otobüsünde görev yapan şoförler için tek tip kıyafet uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında özel halk otobüsü şoförleri bundan böyle beyaz gömlek giyerek yaka kartı takacaklar.

Nevşehir Belediyesi daha öncede, özel halk otobüslerinde, taşımacılığın daha güvenli olarak gerçekleştirilmesinin yanı sıra, otobüslerde yaşanabilecek olumsuzlukların takibi ve önlenmesi açısından ses kayıt özelliğine sahip kamera sistemi bulundurma zorunluluğu getirmişti. Uygulama ile birlikte 3 ayrı kamera ile tüm otobüslerin seferleri kayıt altına alınıyor ve vatandaşlar tarafından yapılacak olan herhangi bir şikayet üzerine otobüs şoförlerinin yolcularla sağlıklı iletişimi, sefer saatlerine ve güzergahlara uyup uymadıkları kameralar aracılığıyla inceleniyor. - NEVŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
Zabıta Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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