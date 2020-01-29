Özel halk otobüslerinden depremzedelere yardım - Son Dakika

İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri bir günlük gelirlerinin bir kısmını depremzedelere bağışlayacak.

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye'de birlik ve beraberlik içerisinde yardım kampanyası başlatıldı.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Yüksel Ovacık Kadıköy'de yaptığı basın açıklamasında, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yaşanan felaket için Biz İstanbul'daki 2 bin 154 araç olarak vatandaşlık, dayanışma ve birlik ruhunu pekiştirmek adına İstanbul'daki Özel Halk Otobüsleri olarak bugün hasılatımızın bir kısmını Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarımız için bağışlayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun."