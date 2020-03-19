Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu - Son Dakika
Son Dakika Genel Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu - Son Dakika

Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu

6 saat önce

Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse (Covid-19) karşı önlemler toplu ulaşım araçlarında da tüm hızıyla sürüyor.

Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu

İSTANBUL - Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de korona virüse (Covid-19) karşı önlemler toplu ulaşım araçlarında da tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan 2 bin 154 özel halk otobüsüne dezenfektan kutuları konuldu.

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korana virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren özel halk otobüsleri odası şoförler ve yolcuların kullanılması için İstanbul'da bulunan 2 bin 154 halk otobüsüne el dezenfektan kutuları yerleştirdi.

İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf odası tarafından yapılan tedbir amaçlı yapılan önlemlerde otobüs içlerine yolcuların ve şoförlerin kullanılması için el dezenfektan kutuları yerleştirildi. İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf odası ve Özulaş A.Ş. Başkanı Göksel Ovacık ve yönetim kurulu üyelerinin Kadıköy otobüs peronlarında hazır bulunduğu uygulamada, Belediyelerin yaptığı dezenfektan uygulamasının yanı sıra Özel Halk otobüslerinde yolcuların araç içine binerken ve inerken kullanacağı dezenfektan kutuları araç içlerine konuldu. Bu kapsamda İstabul'da Anadolu ve Avrupa yakasında bulunan tüm otobüslere dezenfektan kutuları yerleştirildi.

Özel Halk otobüsleri Esnaf odası ve Özulas A.Ş Başkanı Göksel Ovacık, "Sağlık Bakanlığımızın açıklamasıyla beraber İstanbul'daki Halk otobüsleri olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Büyük Şehir Belediyesi ve İETT genel müdürlüğümüz otobüslerimizi günü birlik olarak dezenfekte yapıyor. Bizde özel halk otobüs şirketleri ve esnaf odamız olarak personelimizin ve yolcularımızın sağlığı açısından kullanabilmeleri için dezenfekte kutuları yerleştirdik. Bizim için sağlık çok önemli ve bu virüs büyük bir reaksiyon gösterdi. Bizde sağlık için evde kal diyoruz. Bizim ne kadar yolcumuz azalsa da, servisimiz azalsa da bu sürecin böyle atlatılması gerekiyor. Biz özel halk otobüsleri olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Personelimizi bilinçlendiriyoruz. İnşallah bu salgından Ülkemiz, İstanbul bir an önce kurtulur" diye konuştu.

Özel Halk otobüslerinde bulunan şoför ve yolcuların uygulamadan memnun olduklarını belirterek tedbirlerin devam etmesi gerektiğini ifade ettiler.

Özel halk otobüslerine dezenfektan kutuları kondu

İstanbul, Türkiye, Avrupa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:15 Kaynak: İHA

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