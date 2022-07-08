Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

08.07.2022 09:03
Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ekmek dağıtımı yapan hafif ticari araç, özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Hastaneye kaldırılan hafif ticari aracın sürücüsü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Akhisar ile Karalar mahalleleri arasındaki yolda meydana geldi. Karalar Mahallesi'ne seyir halinde olan Ahıska Türkü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yönetimindeki 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Selami D. (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Annenin feryadı yürekleri dağladı

Oğlunun ölümünü öğrenip acil servise gelen anne Sevinç İsmailov'un feryadı yürekleri dağladı. Öte yandan ölen sürücünün dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Son Dakika | Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı... Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı Son Dakika | Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı... Oğlunun öldüğünü duyan annenin feryadı yürekleri dağladı Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor
Kaynak: İHA

Tragger, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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