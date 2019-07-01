Son Dakika Haberleri: Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

48 dakika önce

Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]
Malatya'da özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde yaşanan kazada, Merkez-Yakınkent hattında çalışan Süleyman Y. idaresindeki özel halk otobüsü, karşı yönden gelen Mehmet K. yönetimindeki 44 PH 173 plakalı otomobil ile çarpıştıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası otobüs ve otomobil sürücülerinin yanı sıra yolcu otobüsünde bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet K. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
(Erdal Akbuğa/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
Mehmet K, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı Adana'da mucize kurtarış! Genç kadın, çocuğu son anda ezilmekten kurtardı (Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:03:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]