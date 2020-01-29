ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİNDEN ELAZIĞ VE MALATYA'YA YARDIM - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMAÇYIR-İSTANBUL-DHA

Elazığ ve Malatya 'da meydana gelen depremin ardından ülke çapında başlatılan yardım seferberliğine İstanbul Özel Halk otobüsleri kurumları ile esnafları da katıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta saat 20.55'te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) şoförleri depremden etkilenen Elazığlılar için yardım kampanyası düzenleme kararı aldı. Şoförler çarşamba günü elde edilecek gelirden oluşturulacak bütçeden bir kısmını depremzedelere gönderecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık , Türk Milleti olarak her zaman zor günlerde kenetlenmesini bildiklerini söyleyerek, "Bugünde gün birlik olma günü, bu nedenle Elazığ ve Malatya başta olmak üzere deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizin sorunlarına bir nebzede olsa çözüm yolunda katkıda bulunmak amacıyla İstanbul'da faaliyet gösteren Özulaş A.Ş., Halk ulaşım A.Ş., Öztaş A.Ş., Yeni İstanbul Halk otobüsleri A.Ş. ve Mavi Marmara Ulaşım A.Ş. Başkanları ve yöneticileri ile birlikte bu kararı aldık. Bu tür felaketlere karşı görevimizi yapıyoruz" diye konuştu.

Otobüste yolculuk yapan Yener Çito isimli yolcu "Yaptığı destek çok iyi bir şey. Duygulandım şu anda bir yolcu olarak. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsinden" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Otobüslerden görüntü

-Asılan afişler

-Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık ile röp

-Yolcularla röp

-Genel ve detay görüntüler