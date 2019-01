Özel Halk Otobüsü Şoförlerine Öfke Kontrolü Eğitim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT desteğiyle hayata geçirilen çalışma kapsamında İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüsü şoförleri eğitime tabi tutuluyor.

ÖZULAŞ koordinasyonundaki yaklaşık bin şoför, ÖZULAŞ Şoför Akademisi kapsamında özellikle yolcularla iletişim konusunda verilen eğitimlerden faydalanacak.



İstanbul'da özel halk otobüsleriyle ulaşım hizmeti veren Özulaş AŞ, bünyesindeki yaklaşık bin şoförü İETT desteğiyle eğitimden geçirecek. Anadolu yakasında görev yapan şoförler, 60'ar kişilik gruplar halinde 2 gün boyunca Özulaş'ın Ataşehir'deki merkezinde kampa alınacak. Programda özel halk otobüsü şoförlerine öfke kontrolü, halkla ilişkiler, stres yönetimi, trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri eğitimi verilecek.



Şoför Akademisi'nin startı, Ataşehir'deki ÖZULAŞ Konferans Salonu'nda başladı. İlk oturumda eğitmen Hakan Okay tarafından iletişim, motivasyon ve meslek etiği konuları masaya yatırılırken, daha sonra Durmuş Genç tarafından güvenli sürüş teknikleri konusunda eğitimler verildi.



ÖZULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, "Toplu ulaşımda özellikle son dönemde yolcuyla bizim personellerimiz arasında tartışmalar oluyor. Dolayısıyla bu tartışmaları bizim tarafımızdan durdurmak, önlemek amacıyla, her bir şoförümüzü 2 günlük mesleki yeterlilik anlamında eğitime tabi tutuyoruz. Buradaki amacımız, bizim tarafımızda bir eksiklik ve noksanlık yaşanmaması adına bu çalışmayı yapıyoruz. Konusunda uzman firma tarafından her bir şoför 2 günlük eğitime tabi tutuluyor. Anadolu yakasında yaklaşık bin şoförümüz var. Tabi bu eğitim çalışmasını İETT Genel Müdürlüğü'nün bilgisi ve yetkisi dahilinde yapıyoruz. Bu konuda İETT Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Bağış'ın çok büyük katkıları var. Kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

