Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı
4 saat önce
İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:24 Kaynak: DHA
İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı. İzmit
Karabaş Mahallesi Leyla Atakan
Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polisleri, T.T.(45) idaresindeki 41 J 0185 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücüye alkol kontrolü yapan ekipler, T.T.'nin 2.42 promil alkollü olduğunu belirledi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilen T.T.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el koyulurken, sürücüye adli para cezası uygulandı.
T.T.'nin kullandığı otobüs de sürücüsünün alkollü olması nedeniyle yol kenarına çekildi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindirildi.
Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay! Eş cinayeti sanığı müebbet hapis cezası aldı, hakime 'vicdanınız rahat mı' dedi Son dakika! Valilikten sel açıklaması: 7 kişi kayıp ihbarı var Çanakkale Boğazı'nda sefer yapan feribotta korkutan yangın