Son Dakika Haberleri: Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı
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Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı

4 saat önce

İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.

Özel halk otobüsü şoförü alkollü yakalandı, System.String[]
İZMİT'te trafik polisleri tarafından yapılan denetimde özel halk otobüsü şoförü 2.42 promil alkollü yakalandı.
İzmit Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde denetim yapan trafik polisleri, T.T.(45) idaresindeki 41 J 0185 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Sürücüye alkol kontrolü yapan ekipler, T.T.'nin 2.42 promil alkollü olduğunu belirledi. Üçüncü kez alkollü araç kullanırken yakalandığı tespit edilen T.T.'nin ehliyetine 5 yıl süreyle el koyulurken, sürücüye adli para cezası uygulandı.
T.T.'nin kullandığı otobüs de sürücüsünün alkollü olması nedeniyle yol kenarına çekildi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüse bindirildi.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:24 Kaynak: DHA
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